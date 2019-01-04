Грязин в Брюсселе пожаловался на Ансипа. А также ходят слухи, что он сблизился с центристами

Место нынешнего председателя реформистов Каи Каллас занял Игорь Грязин, сообщивший вчера о выходе из рядов реформистов. Он долго их критиковал, а также недавно дал понять, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на майских выборах в Европарламент. Однако в рядах какой политической силы — не сообщил.

Некоторое время по Таллинну бродят слухи, что Грязин сблизился с центристами, и даже, мол, заключил там ”тайный пакт” о возможном выдвижении своей кандидатуры. Если учесть, что он — один из немногих политиков-реформистов, который принимал участие в передачах Tallinna TV, это — вполне логично.

Однако, к настоящему моменту Delfi обладает документальными доказательствами, что уже на протяжении некоторого времени в европейских кулуарах был ”за” Юри Ратаса и ”против” реформистов.