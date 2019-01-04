Грязин в Брюсселе пожаловался на Ансипа. А также ходят слухи, что он сблизился с центристами(11)
Вчера Игорь Грязин вышел из Партии реформ. В ноябре же он в Европарламенте написал жалобу на Андруса Ансипа.
Вчера Игорь Грязин вышел из Партии реформ. В ноябре же он в Европарламенте написал жалобу на Андруса Ансипа.
Место нынешнего председателя реформистов Каи Каллас занял Игорь Грязин, сообщивший вчера о выходе из рядов реформистов. Он долго их критиковал, а также недавно дал понять, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на майских выборах в Европарламент. Однако в рядах какой политической силы — не сообщил.
Некоторое время по Таллинну бродят слухи, что Грязин сблизился с центристами, и даже, мол, заключил там ”тайный пакт” о возможном выдвижении своей кандидатуры. Если учесть, что он — один из немногих политиков-реформистов, который принимал участие в передачах Tallinna TV, это — вполне логично.
Однако, к настоящему моменту Delfi обладает документальными доказательствами, что уже на протяжении некоторого времени в европейских кулуарах был ”за” Юри Ратаса и ”против” реформистов.
А именно: в середине ноября еще вполне себе законно входивший в Партию реформ Грязин направил президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором весьма жестко раскритиковал Ансипа. Что еще более примечательно: из письма Грязина стало ясно, что он сделал это в прямом смысле слова во имя правление центристов.
Относительно возможного выбора дальшейший партии он сказал, что надо подумать.
Ему как евроскептику трудно сделать выбор, признался политик. Самая скептически настроенная в этом смысле партия — EKRE, однако, евроскептицизм силен и у центристов. Также такой тренд ест и у Свободной партии.
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