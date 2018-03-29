29.03.2018, 16:11

Грязин: у ЕС в нынешнем виде нет никакого будущего

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rus.delfi.ee
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Грязин: у ЕС в нынешнем виде нет никакого будущего
„Rahvas nägi ära, kuidas Loch Nessi koletis pistab pea järvest välja, ja nüüd on nad näinud, kui jube see võib olla. Mitte see, et Keskerakond on võimul, vaid et Reformierakond ei ole,” ütleb lugematu hulga aastaid Toompeal töötanud Igor Gräzin.Madis Veltman

Реформист и будущий евродепутат Игорь Грязин дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором, помимо прочего, рассказал о своем отношении к Евросоюзу.

”Когда Эстония только вошла в Евросоюз, ветра дули сильные. Жозе Мануэл Дуран Баррозу и идея о федеральной, унитарной Европе, где государства не имеют значения. Это было ужасное время, но теперь оно позади. Уже тогда мы говорили, что катастрофой для всего ЕС может обернуться то, если кто-то из глав государства или само государство совершит большую ошибку и никто уже не сможет ее исправить. И эта ошибка произошла: беженцы. Одна ошибка одного человека, Ангелы Меркель. Еще пример — Nord Stream. Коррумпированный Герхард Шрёдер договаривается с Путиным, и Европа не в силах его остановить. Ошибка”, — рассуждает Грязин.

”У ЕС в нынешнем виде, с нынешней структурой, нет никакого будущего. Но у Европы в целом это будущее есть. ЕС должен быть построен снизу вверх, считаться с волей народа. Должен существовать свободный рынок, свободная конкуренция. Сейчас все это находится в подавленном состоянии”, — заявляет политик.

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