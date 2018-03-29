Грязин: у ЕС в нынешнем виде нет никакого будущего

Реформист и будущий евродепутат Игорь Грязин дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором, помимо прочего, рассказал о своем отношении к Евросоюзу.

”Когда Эстония только вошла в Евросоюз, ветра дули сильные. Жозе Мануэл Дуран Баррозу и идея о федеральной, унитарной Европе, где государства не имеют значения. Это было ужасное время, но теперь оно позади. Уже тогда мы говорили, что катастрофой для всего ЕС может обернуться то, если кто-то из глав государства или само государство совершит большую ошибку и никто уже не сможет ее исправить. И эта ошибка произошла: беженцы. Одна ошибка одного человека, Ангелы Меркель. Еще пример — Nord Stream. Коррумпированный Герхард Шрёдер договаривается с Путиным, и Европа не в силах его остановить. Ошибка”, — рассуждает Грязин.

”У ЕС в нынешнем виде, с нынешней структурой, нет никакого будущего. Но у Европы в целом это будущее есть. ЕС должен быть построен снизу вверх, считаться с волей народа. Должен существовать свободный рынок, свободная конкуренция. Сейчас все это находится в подавленном состоянии”, — заявляет политик.