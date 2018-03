Грязин: у ЕС в нынешнем виде нет никакого будущего

„Rahvas nägi ära, kuidas Loch Nessi koletis pistab pea järvest välja, ja nüüd on nad näinud, kui jube see võib olla. Mitte see, et Keskerakond on võimul, vaid et Reformierakond ei ole,” ütleb lugematu hulga aastaid Toompeal töötanud Igor Gräzin.

Madis Veltman