Грязин: объединение должностей премьера и президента привело бы нас к диктатуре

Депутат-реформист Игорь Грязин не согласен с идеей своего однопартийца Сийма Калласа об объединении должностей президента и премьер-министра, так как в этом случае страна может получить диктатора.

По мнению Грязина, ”президента в нынешнем виде” можно было бы, действительно, упразднить, однако с точки зрения основ Конституции было бы правильным объединить должности президента и спикера парламента. ”Президент по своей сути находится на парламентарной стороне. Объединение премьер-министра и главы государства дало нам Пятса и диктатуру”, — отметил он.

Грязин считает, что мысли Калласа были бы уместны полгода тому назад, когда он сам баллотировался на пост президента. ”Тогда он мог бы предложить покончить с этим”, — размышляет Грязин. Он считает, что в предложенном Калласом варианте, очень велика вероятность того, что главой государства будет избран человек с наклонностями диктатора и что даже ”мягкий и хороший” человек, придя к власти, может начать злоупотреблять ею.

Депутат отмечает, что сейчас президент может говорить все, что захочет, но он не обладает властью; власть премьер-министра ограничена тем, что Рийгикогу может его снять; ”в системе Калласа” глава государства был бы наделен народным мандатом, в результате чего его было бы трудно остановить в случае, если он начнет злоупотреблять своим могуществом. Тем не менее, по словам Грязина, у идеи Калласа есть и сторонники. ”В Рийгикогу я бы смог найти 10-15 таких человек”, — подытожил политик.