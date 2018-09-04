04.09.2018, 17:30

Грядут перемены в руководстве? Свободная партия проведет внеочередное общее собрание партии

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rus.delfi.ee
EST
Eesti Vabaerakonna suvepäevad
Pilt on illustratiivneFoto: Argo Ingver

Внутрення оппозиция Свободной партии собрала необходимые 10% голосов членов партии на проведение внеочередного собрания.

В партии сообщили Delfi, что на данный момент для проведения общего собрания собрано 67 голосов и они продолжают поступать. Собрание может состоятся в конце сентября или конце октября.

Оппозиция подтвердила, что у них имеется кандидатура на пост нового председателя партии.

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