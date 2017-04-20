Грядущий ЛГБТ-митинг в защиту чеченских геев: как к нему относится посольство России в Эстонии?

В субботу, 22 апреля, эстонское ЛГБТ-сообщество организует акцию солидарности в поддержку чеченских геев, которых, по данным некоторых СМИ, пытают и убивают в секретных тюрьмах. Delfi поинтересовался у посла России в Эстонии Александра Петрова, будет ли посольство как-либо реагировать на данное мероприятие.

В предстоящую субботу Эстонское ЛГБТ-сообщество организует акцию солидарности в поддержку чеченских геев. ”В последние недели жертвами пыток и убийств стали мужчины гей-сообщества Чечни. Ждем тебя в субботу в 14:00 у Посольства Российской Федерации в Таллинне, чтобы зажечь свечи и тем самым выразить солидарность с гей-сообществом Чечни”, — значится в сообщении, размещенном на странице организации в Facebook.

Delfi обратился за комментарием в посольство РФ с вопросами: как посол России в Эстонии Александр Петров относится к данной акции? Будет ли Посольство каким-либо образом реагировать на данное мероприятие? Также мы поинтересовались, как в посольстве относятся к ситуации, возникшей в гей-сообществе Чечни?

”Что касается ситуации вокруг ЛГБТ-сообщества в Чеченской Республике, исчерпывающие комментарии по данной теме дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков”, — прокомментировал ситуацию пресс-атташе посольства Денис Мосюков.

"В Кремле знакомы с появившейся информацией о возможном задержании членов ЛГБТ-сообщества в Чечне, а также с намерениями главы СПЧ проверить эти данные, однако этот вопрос не является прерогативой Администрации президента", — заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"В Кремле известно, — сказал он, отвечая на вопрос о том, что глава СПЧ собирается проверить данные, опубликованные в "Новой газете". — Но это вопрос правоохранительных органов, это не кремлевская повестка дня". При этом Пусков подчеркнул, что неизвестно, "насколько эта информация (о задержаниях) соответствует действительности". "Безусловно, есть информация, и органы внутренних дел будут проверять", — сказал Песков.

Так как в первый раз конкретного ответа мы не получили, мы еще раз обратились с вопросами в посольство.

"Опубликованная в ”Новой газете” статья о ситуации вокруг ЛГБТ-сообщества в Чеченской Республике содержала сведения, которые не нашли подтверждения", — сообщил в ответ Мосюков.

Также, по его словам, показательно, что один из ведущих активистов российского ЛГБТ-движения, основатель проекта GayRussia Николай Алексеев недоумевает, откуда в СМИ появилась такая информация, и заявил об отсутствии у него свидетельств притеснения секс-меньшинств в Чечне. Более того, он намерен обратиться в суд в связи с публикациями ”Новой газеты”.

"Генпрокуратура и Следственный комитет России не получали никаких жалоб. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова также сообщила, что к ней не поступало обращений о преследовании активистов ЛГБТ-сообщества в Чечне. В свою очередь, Совет по правам человека при главе Чечни изучил материалы ”Новой газеты” и не нашел ”даже косвенного подтверждения” опубликованных заявлений", — добавил пресс-атташе посольства.

Delfi ранее писал, что МИД Эстонии сильно озабочен сложившейся ситуацией и призывает РФ как члена Совета Европы соблюдать свои обязательства. По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Эстонии Сандры Камиловой, позиция Эстонии по данному вопросу отражается в заявлении Европейского союза, которое было озвучено сегодня в Совете Европы.

"Мы сильно озабочены ситуацией в Чечне, и в случае нарушения прав чеченских гомосексуалов мы вместе с другими странами EC призываем Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства, будучи членом Совета Европы, прекратив дискриминацию и ущемление прав человека”, — прокомментрировала для Delfi ситуацию Камилова.

Как писала ”Медуза”, 1 апреля ”Новая газета” опубликовала материал о массовых задержаниях жителей Чечни, заподозренных в том, что они гомосексуалы. По сведениям издания, три человека были убиты, более ста задержаны; некоторые из них находились или находятся в секретных тюрьмах, где с помощью пыток у них пытаются выбить имена других геев. Власти Чечни назвали публикацию ложью.