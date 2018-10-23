23.10.2018, 20:03

Грядет шторм: резко похолодает, ожидается дождь со снегом

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rus.delfi.ee
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Грядет шторм: резко похолодает, ожидается дождь со снегом
Foto: Andres Putting

По данным эстонских синоптиков, в ближайшие дни поднимется ветер, его скорость будет достигать 23 м/с. Уже сегодня ночью пройдут дожди, местами дождь со снегом. Сегодня ночью столбик термометра опустится до 0, а в пятницу до -2 градусов.

В материковой части местами возможен туман. Ветер юго-восточный и восточный 4-10 м/с, на северном побережье 8-12, порывами 15-18 м/с, к утру ветер развернется северо-восточному направлению. На островах в западной Эстонии усилится северо-западный и северный ветер 9-15, порывами 18-23 м/с. Температура воздуха 0..+5, на побережье до +7°С.

Среда, 24.10:

Днём: Облачно с прояснениями. Временами пройдет дождь, местами возможен дождь со снегом. Вечером осадков станет меньше. Ветер северо-восточный и северный 5-12, на островах и побережье 12-17, порывами 20-23 м/с, вечером ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха 3..8°С.

Четверг, 25.10:
Ночью: Переменная облачность. Местами дождь, возможен дождь со снегом. Ветер северный, северо-западный 4-10, на островах и побережье порывами 12, в начале ночи 15 м/с, к утру ветер ослабеет. Температура воздуха -2..+3, на побережье до +7°С.
Днём: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди, в некоторых местах возможен мокрый снег. Ветер северо-западный и западный 2-7 м/с. Температура воздуха 4..8°С.

Пятница, 26.10:
Ночью: Облачно с прояснениями. На побережье местами пройдет дождь, возможнен мокрый снег. Ветер преимущественно западный и северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха -2..+2, на побережье местами до +6°С.
Днём: Облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь. Ветер неустойчивый по направлению 1-7 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Суббота, 27.10:
Ночью: Облачность уплотнится. Местами пройдут ливневые дожди и дождь со снегом. К утру к островам и к южной Эстонии подойдет зона сильных осадков. Восточный и северо-восточный ветер усилится 5-10. на островах и западном побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -3..+2, на побережье островов до +5°С.

Днём: В основном облачно. Плотная зона осадков в виде дождя и мокрого снега распространится на север, к вечеру на западе Эстонии вероятность осадков уменьшится. Ветер северо-восточный и северный 5-12, на островах и побережье порывами до 17 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 1..6°С.

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