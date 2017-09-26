Грядет революция? В Эстонии планируется создание закона о роботах

Эстония может стать первой страной, которая создаст закон, регулирующий деятельность роботов. За нашей деятельностью в этой области следят ведущие предприятия мира, желающие протестировать свои услуги и продукцию, пишет Eesti Päevaleht.

Представьте себе, что ваш холодильник определяет, что у вас закончились какие-то продукты и что вы уполномочили его еженедельно заказывать еду, предположим, на сто евро. И что самоуправляемый автомобиль как- раз находится возле магазина и провозит вам заказ. Звучит просто? Не совсем. Как сделать так, чтобы от имени человека заказ не смог совершить какой-нибудь недоброжелатель или другое устройство? Как торговец может быть уверен, что человек действительно желает сделать заказ? Кто будет отвечать, если беспилотный автомобиль попадет в аварию? Технически более продвинутые эстонские юристы считают, что эту тему следует прописать в законе уже сейчас, так как через пять-восемь лет может оказаться уже безнадежно поздно.

Десять месяцев назад Госканцелярия и Министерство экономики и коммуникаций создали экспертную группу по вопросам самоуправляющихся транспортных средств. По словам советника по вопросам цифровых инноваций Госканцелярии Мартена Каеватса, в ходе работы группа пришла к выводу, что неразумно заниматься только самоуправляемыми автомобилями и законом о дорожном движении. ”Для того, чтобы в будущем законы были более простыми и понятными и чтобы не приходилось постоянно вносить в них изменения, возникла мысль заниматься искусственным интеллектом в более широком смысле. Главный вопрос заключается в степени ответственности этого искусственного интеллекта”, — сказал он.

Не исключено, что для этого будет необходимо создать новый правовой субъект — ”электронную личность”, на что в свою очередь может найтись множество контраргументов.

”Я не вижу иной возможности для обеспечения прежде всего гражданского оборота. Роботехника развивается бешеными темпами. Взять хотя бы роботов-опекунов, которые является темой ближайшего будущего. Они помогают пожилым и людям с травмами. Поднимают их с кроватей, помогают передвигаться и прочее. Потом они начнут покупать в аптеках лекарства для своих пациентов”, — сказал один из авторов правового анализа сферы Кармен Турк из адвокатского бюро Triniti. Авторы анализа считают, что, несмотря на возможное сопротивление, необходимо как можно быстрее взять соответствующий курс и максимально отрегулировать отрасль, чтобы не приходилось постоянно ее дополнять.

Инициаторы создания отдельного закона считают необходимым, чтобы люди больше говорили об этом и осмыслили ситуацию. Конкретный законопроект мог бы появиться в следующем году или еще через год. По оценке Каеваста, Эстония в этой области вне конкуренции и является номером один в мире.