10.04.2018, 09:30

Грядет ремонт перекрестка Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ

 (4)
rus.delfi.ee
EST 2
Teetööd Tartus Turu tänaval
Foto: Helena Pass

С 16 апреля по 30 августа намечена реконструкция перекрестка Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ, стоимостью 975 000 евро.

Поскольку этот транспортный узел важен не только для Таллинна, но и окрестных самоуправлений, то расходы на реконструкцию, согласно подписанному соглашению, несут Таллинн в размере 50%, город Маарду — 20%, Виймсиская волость — 20% и Йыэляхтмеская волость — 10%, сообщает Раэпресс.

Перекресток будет регулироваться светофорами, получит ряды для поворотов, что увеличит его пропускную способность. Будут созданы также ливневая канализация, современное освещение, тротуары, там, где их еще нет, и прочее.

Во время работ участников движения просят строго руководствоваться временными дорожными знаками!

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Экс-полицейский: довольствоваться пустым кошельком и из чувства справедливости рисковать жизнью? Спасибо, с меня хватит

10.04.2018
В редакцию Delfi Naistekas написала Эге, которая в 2000-х выучилась на полицейского, преследуя благую цель — сделать Эстонию лучше. К настоящему моменту женщина сменила место работы.
Подробнее


Юные жители Кохтла-Ярве написали президенту по ее просьбе. ”Я бы увеличила зарплаты”

10.04.2018
Выступая в канун 2018 года на площади Вабадузе, президент ЭР Керсти Кальюлайд призвала молодежь писать письма Эстонии, тем, кто ею управляет. ”Дорогая эстонская молодежь, пожалуйста, говорите с нами — с теми, кто сегодня принимает решения. Прошу, запишите свои мысли. Здесь и сейчас. Пишите Эстонии”, — обратилась Кальюлайд с молодым поколениям. Учащиеся Ярвеской русской гимназии Кохтла-Ярве прислушались и написали. Delfi предлагает вам подборку мыслей юных жителей Кохтла-Ярве, которыми они поделились с президентом.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Ощутите разницу между умной технологией и обычной зубной щеткой!
Время простых зубных щеток прошло – в Philips создана инновационная зубная щетка Sonicare DiamondClean Smart на базе высококачественной технологии sonic, позволяющей при помощи смартфонного приложения обеспечить чистоту и белизну зубов. Это самый лучший способ иметь здоровые зубы и прекрасную улыбку!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Издание: финны могут показать эстонским камерам скорости средний палец — за бесчинства на дорогах им ничего не будет

10.04.2018
Финское издание Iltalehti пишет, что летний сезон начался, финны приезжают в Эстонию на отдых на своих автомобилях и могут совершенно безнаказанно бесчинствовать на местных дорогах, поскольку штрафы с них востребовать никто не будет.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106082001
140,40 €
84,24 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672001
135,- €
81,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100252
99,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Princeton
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
-20% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
111,20 €

Забастовка в аэропортах Германии грозит массовой отменой рейсов

10.04.2018
Забастовка запланирована в аэропортах Франкфурта, Мюнхена, Кельна и Бремена. Профсоюз добивается повышения зарплаты для работников государственных и муниципальных организаций на 6 процентов.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Театр им. Маяковского представит в Таллине спектакль "Пигмалион"
23 мая на сцене Nordea Театр им. Маяковского представит остроумный и пышущий оптимизмом спектакль "Пигмалион"Самую знаменитую пьесу Бернарда Шоу "Пигмалион" поставил мэтр театральной режиссуры Леонид Хейфец. В роли профессора Хиггинса - народный артист России Игорь Костолевский. Премьера состоялась в Москве 8 декабря 2017 года с оглушительным успехом.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Дискуссия вокруг пенсионной реформы: благополучие индивида или более равное общество

10.04.2018
На этой неделе исполняется 500 дней с момента, когда капитанский мостик правительственного корабля занял Юри Ратас. Это время вместило в себя ряд фундаментальных реформ, председательство Эстонии в Совете Европейского Союза и достойное начало празднования 100-летия Эстонской Республики. Но, в то же время, еще и смену нескольких министров, малые и большие кризисы. А также влияющие на благосостояние людей дополнительное финансирование местных самоуправлений, сельского хозяйства и здравоохранения, и мировоззренческое изменение курса в налоговой и пенсионной политике. Некоторые итоги работы правительства Юри Ратаса подводит глава бюро премьер-министра Танель Кийк.
Подробнее


Постпред США в ООН: кровь сирийских детей — на руках России

10.04.2018
На экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с предполагаемой химической атакой в пригороде Дамаска, представитель США Никки Хейли заявила, что Россия виновата в гибели мирных жителей в Сирии.
Подробнее