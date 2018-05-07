07.05.2018, 17:50

ГРУСТНОЕ ФОТО: В Ида-Вирумаа рысь попала под поезд

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осторожно, снимки могут шокировать!
rus.delfi.ee
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ГРУСТНОЕ ФОТО: В Ида-Вирумаа рысь попала под поезд
Foto on illustratiivneFoto: Ingmar Muusikus

На прошлой неделе в Ида-Вирумаа под поезд попала рысь, пишет Maaleht и приводит снимок, опубликованный Эстонским обществом охотников на своей странице в Facebook.

Осторожно, фото может шокировать!

Foto: Eesti Jahimeeste Selts

Как же такое могло произойти?

”Все просто, — пишет там же один из комментаторов. — Несмотря на то, что рысь боится человека как врага, она привыкла к присутствию в лесу тяжеловесной технике, которая напрямую ей не вредит. Поэтому она и не боится больших гремящих машин и очень часто ходит рядом с ними. Кроме того, животные совсем не осознают скорость, превышающую 50 км/ч, так что смерь этой рыси могла произойти как результат стечения нескольких неблагоприятных обстоятельств”.

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