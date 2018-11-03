Грустная история: Кийсу и Юссь всю жизнь прожили под одной крышей, но смерть хозяина перевернула все с ног на голову

После его смерти животные оказались в Вильяндиском приюте, а позже их взяли на передержку, чтобы они могли оправиться от стресса. К сожалению, у семьи, которая взяла их, изменились обстоятельства и животных передали организации Pesaleidja. Там они находятся в клетках и их передвижения ограничены, что совсем не идет им на пользу.

Здоровье Юсся также в силу возраста оставляет желать лучшего, но животные отчаянно нуждаются в новом доме, где смогут спокойно провести старость. Животным проведена противопаразитная терапия, они вакцинированы, прооперированы и чипированы.

Более подробную информацию найдете на сайте Pesaleidja.