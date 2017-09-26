26.09.2017, 13:45

”Гроза хакеров” Мартин Руубель — о кибератаках Бронзовой ночи, Сноудене и теоретической уязвимости ИД-карт

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Танель Саарманн
Танель Саарманн
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”Гроза хакеров” Мартин Руубель — о кибератаках Бронзовой ночи, Сноудене и теоретической уязвимости ИД-карт
Guardtime’i president Martin Ruubel kinnitab, et tema ettevõtte tehnoloogia oleks ühe maailma suurema küberskandaali ära hoidnud.Foto: Karin Kaljuläte

На Таммсааре теэ в Таллинне расположено скромное невысокое офисное здание, на верхних этажах которого расположилась эстонская фирма Guardtime, которая занимается защитой данных. Совсем недавно в ее офисе под эгидой Европейской ассоциации кибербезопасности состоялась встреча на высшем уровне, в которой приняли участие 40 ведущих европейских специалистов, пишет Eesti Päevaleht.

Президент Guardtime Мартин Руубель является также одним из вице-президентов данной организации. По его словам, скоро у них начнутся сумасшедшие времена, поскольку многие страны по примеру Эстонии изъявили желание внедрить в свои системы данных блокчейны (цепочки хэшей).

Мартин Руубель, Бронзовая ночь 2007 года и связанные с ней кибератаки имели для вас знаковое значение.

Это было важно с точки зрения внедрения технологии. Первые академические работы наших ученых о системе линкования на базе блойкчейнов появились еще в конце 1990-х. На базе этих работ и ученых, например, Мярта Саарепера и Ахто Будласа, и родился Guardtime. Это здорово, что все, что мы делаем, основывается на работе эстонских ученых. И это действительно базовая технология. С другой стороны мы поняли, насколько трудно коммерциализировать какую бы то ни было базовую технологию. Мы действительно прошли долгий путь.

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Для своего времени эти кибератаки были массивными и имели знаковое значение, но в итоге не очень умными. Хакеры закрыли некоторые важные сайты, посеяли панику, что очевидно и было их целью. Но у людей возник вопрос: да, у нас э-государство, но что будет, если какой-нибудь системный администратор решит совершить что-то плохое? Вопрос заключался не в том, сможем ли мы это предотвратить, поскольку все единодушно сходились во мнении, что не сможем. Вопрос заключался в том, сможем ли мы узнать, что кто-то где-то что-то сделал, и достаточно быстро на это отреагировать? Так мы и стали тестировать созданную вместе с государством технологию блокчейнов.

[…]

Затем случилась афера Эдварда Сноудена. Что она вам дала?

До этого, когда мы рассказывали за границей о нашем опыте, нас вежливо выслушивали и называли молодцами. Этим обычно все и ограничивалось. Потом произошел этот случай со Сноуденом, что сослужило нам хорошую службу. До этого сети НАСА считались самыми безопасными и сильными в мире, но оказалось, что там полтора года сидел человек и воровал данные. Кто он и какую информацию прихватил с собой, они узнали только, когда он рассказал все журналистам. После такого довольно трудно утверждать, что у тебя все в порядке. Нам же в связи с этим стало легче даваться объяснение того, кто мы и почему и чем занимаемся. К нам на работу тут же захотели настоящие рок-звезды своего дела. Стало ясно, что подтверждение целостности данных является базовой потребностью. Без этого ты не можешь делать ничего, что заслуживало бы доверия.

[…]

Недавно тема киберправительства Эстонии встала в связи с выявлением теоретической ошибки в чипе ИД-карт. Что вы об этом думаете?

Что бы ты ни делал, всегда существуют теоретические и реальные риски. В этой ситуации они повели себя профессионально: довели до сведения общественности, распространили информацию. То, что это пришлось на предвыборное время, несчастливая случайность. Если ты в чем-то хочешь быть первым, у тебя неизбежно возникают такие ситуации. Важно, как ты администрируешь риски. Люди, которые занимаются в Эстонии этой областью, действительно хороши. Почему они работают в госсекторе, я не знаю. (Смеется)

Полностью интервью читайте в Eesti Päevaleht.

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