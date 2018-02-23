Грипп в Эстонии набирает обороты: с начала сезона от осложнений скончался 21 человек

В нынешнем сезоне от осложнений, вызванных гриппом, скончался 21 человек в возрасте от 60 до 89 лет, все они входили в группы риска либо по возрасту, либо из-за хронических болезней.

Число обратившихся к врачу в связи с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей за неделю выросло в Эстонии на 19%: лабораторное подтверждение на прошлой неделе (12.02-18.02.2018) получили 443 вируса гриппа, 113 из них были вирусами гриппа А и 330 — вирусами гриппа В, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Департамент здоровья.

Средняя заболеваемость на 100 000 жителей составила 525,2. Выше среднего заболеваемость была в Ида-Вирумаа, Нарве, Йыгевамаа, Ляэнемаа и Вильяндимаа.

С начала сезона гриппа в госпитализации нуждались 447 пациентов.

Интенсивная терапия потребовалась 72 пациентам в возрасте от 45 до 92 лет, из них один до этого был здоров, данные о трех пациентах отсутствуют, остальные, или 94,4% нуждавшихся в интенсивной терапии, входили в группы риска.