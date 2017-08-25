Греческий оппозиционер о письме Лооне: мы не можем строить наше будущее на идеях из темного прошлого

Греческий евродепутат и член оппозиционной партии ”Новая демократия” Константинос Киранакис сказал Delfi, что, к счастью, благодарственное письмо Оудекки Лооне в Греции особого резонанса не вызвало.

Он отметил, что, по его мнению, отказ министра юстиции Греции Ставроса Контониса от участия в таллиннской конференции на тему преступлений коммунистических режимов является в корне неправильным решением. ”Эта позиция не отражает мнения греков, оно направлено скорее на леворадикальных избирателей его партии. В его речи трудно найти какую-либо логику, — сказал Киранакис. — Греки осуждают любые преступления против человечества, вне зависимости от того, из какой идеологии они берут свое начало”.

Киранакис критически относится и к позиции Лооне. ”Мы хотим построить будущее наших стран и всей Европы, и это нельзя делать следуя идеям, относящимся к темному прошлому”, — отметил он.