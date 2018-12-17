Гражданскому активисту Оливеру Лооде запретили въезжать в Россию до 2073 года



В конце минувшей недели Оливер Лооде был остановлен российскими пограничниками на КПП "Ивангород-Нарва", сообщили в понедельник, 17 декабря, утренние новости ETV+.

Ему вручили уведомление о запрете на въезд в РФ до 25 октября 2073 года. В случае въезда в Россию до истечения указанного срока Лооде будет грозить уголовное преследование.

По словам Оливера Лооде, обжаловать это решение он не стал.