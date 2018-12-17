17.12.2018, 09:40
Гражданскому активисту Оливеру Лооде запретили въезжать в Россию до 2073 года
Отправившемуся в Кингисепп эстонскому правозащитнику и гражданскому активисту Оливеру Лооде запретили въезд в Россию до 2073 года, передает rus.err.ee.
В конце минувшей недели Оливер Лооде был остановлен российскими пограничниками на КПП "Ивангород-Нарва", сообщили в понедельник, 17 декабря, утренние новости ETV+.
Ему вручили уведомление о запрете на въезд в РФ до 25 октября 2073 года. В случае въезда в Россию до истечения указанного срока Лооде будет грозить уголовное преследование.
По словам Оливера Лооде, обжаловать это решение он не стал.