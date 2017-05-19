Гражданские активисты стран Балтии написали открытое письмо главе МИД Эстонии перед его визитом в Белоруссию

Гражданские активисты из Латвии, Эстонии и Белоруссии обратились к министру иностранных дел Эстонии Свену Миксеру накануне его рабочего визита в Республику Беларусь с просьбой повлиять на белорусские власти в отношение вопроса репрессий против активистов белорусского гражданского общества.

С весны этого года в Белоруссии разворачивается уголовное преследование белорусских активистов, которых обвиняют в подготовке массовых беспорядков во время митингов протеста против экономической политики государства и введения налога на безработных граждан за отсутствие у них работы.

КГБ РБ весной этого года произвело аресты ряда лиц, которые ранее входили в состав негосударственной организации белорусских военных ”Белый Легион”, прекратившей свое существование более 10 лет назад. Данное дело, названное в белорусских СМИ ”Делом патриотов”, было использовано местными властями в пропагандистских целях и привело к запугиванию населения. КГБ обвинило активистов в подготовке вооруженного сопротивления на улицах белорусских городов, но до сих пор не смогло доказать эти факты, и в настоящий момент, по неофициальной информации из белорусских силовых органов, пытается силой получить признательные показания от фигурантов дела.

Андрей Обозов, один из авторов данного письма, уверен: ”Это дело шито белыми нитками, и мне очень напоминает дело врачей времен позднего Сталина. Как и Сталин в последние годы своего правления, Лукашенко сегодня — заложник своей же системы и подвержен большой паранойе по поводу всего, что якобы угрожает его власти”.

Павел Морозов, гражданский активист, бежавший из Белоруссии и живущий в Эстонии, также подписавшийся под письмом, добавляет: ”Несправедливость, большие нарушения и нестыковки в отношении фигурантов дела, его явная сфабрикованность и закрытость расследования, имеющего большой общественный резонанс и значимость, вынудили нас использовать шанс, появившийся в результате визита Свена Миксера в Беларусь, для того, чтобы добиться от белорусских властей справедливого расследования. Мы уверены, что честный и открытый суд под контролем международных правозащитных организаций и медиа докажет абсолютную невиновность заключенных в тюрьму активистов”.

Delfi Публикует текст письма полностью:

Открытое письмо Министру иностранных дел Эстонии

Уважаемый Господин Министр Свен Миксер,

Согласно публично доступной информации Белорусского МИДа 23 мая, 2017 года у Вас состоится визит в Беларусь, в рамках которого Вы встретитесь с Министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

Мы хотим привлечь Ваше внимание к уголовному делу против белорусских демократических активистов, названному в белорусской независимой прессе "делом патриотов". Это уголовное дело против бывших членов сейчас несуществующей патриотической организации ”Белый Легион”, активных членов зарегистрированного государством военно-спортивного клуба ”Патриот” и социальных активистов.

Это дело сфабриковано Белорусским КГБ для того, чтобы решить ряд проблем режима Лукашенко во внутренней политике и международных отношениях. В частности, данное дело было создано для решения следующих задач:

- улучшения отношений с Российской Федерацией путем запугивания Москвы виртуальными боевиками и возможностью массовых беспорядков, которые приведут к смещению Александра Лукашенко и отказа со стороны Беларуси от про-российского вектора развития международных отношений;

- создания обстановки страха перед митингами протестов, вызванных обнищанием населения и неверной экономической политикой государства (сбор налога за отсутствие места работы у безработных);

- запугивания белорусского гражданского общества и оппозиционных активистов.

У Вас состоится разговор с Министром Владимиром Макеем, который всегда был самым проевропейским членом белорусского правительства. Пожалуйста, поднимите вопрос ”Белого Легиона” в этой беседе. Мы верим, что Владимир Макей сможет донести до Александра Лукашенко, что для него лично и для Беларуси, с точки зрения Европейской перспективы лучше избежать фабрикации этого дела и обеспечить его участникам честный и открытый судебный процесс. Важно, чтобы этот процесс был признан честным и открытым международными правозащитными организациями.

19 человек в Белорусской тюрьме, связанные с делом ”Белого легиона”, находятся под огромным давлением. Согласно последней информации из Беларуси следователи используют методы в стиле НКВД для получения ”правильных” ответов на свои вопросы.

Эти люди нуждаются в срочной помощи и поддержки со стороны демократической Эстонии и Европейского Союза.

Пожалуйста, помогите им!

Балтийская гражданская инициатива ”Свободу Белому легиону!”

Андрей Обозов — эстонский гражданский активист, политический беженец из Беларуси, сооснователь НКО Valgevene Uus Tee

Андрей Бердников — латвийский гражданский активист и исследователь

Сергей Бульба — белорусский гражданский активист и экс-лидер ”Белого Легиона”

Павел Морозов — эстонский гражданский активист, политический беженец из Беларуси, сооснователь АРУ ТВ