Гражданка Эстонии: мой муж-грек пытался похитить у меня ребенка

Гражданка Эстонии Ольга (имя изменено — прим. ред.) в середине января пережила настоящий шок: ее муж-грек, когда женщина была у него в гостях на родине, забрал ее паспорт и паспорт их общего 2,5-летнего сына и запер их в своей квартире.

Ребенок теперь вместе с матерью в Эстонии, но последняя судебная битва еще не случилась: встал вопрос об опекунстве.

Судебное разбирательство в Греции для женщины прошло успешно: она получила временное право на опекунство и сейчас вместе с ребенком пребывает в Эстонии. Впереди еще окончательное решение о праве на опекунство: это решение будет принято в апреле, мать пытается перенести судебную тяжбу в Эстонию.

”Сейчас я с ребенком в Эстонии. По Брюссельской конвенции, все судебные процессы, касающиеся несовершеннолетнего ребенка, должны проходить в месте его проживания: то есть в Эстонии, а не в Греции. У тамошнего суда нет права решать, где и как жить маленькому гражданину Эстонии”, — сказала мать Delfi.

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В данный момент женщина общается со своим пока еще официальным супругом через адвокатов. ”Буду ходатайствовать о ведении судебного производства в Эстонии, муж мне не угрожал и манипулировать не пытался. Сейчас мы просто не общаемся”, — пояснила женщина.

Взаперти без документов

Отец Ольги — гражданин РФ, сама же она и ее мать — граждане Эстонии. С Димитрисом — гражданином Греции — Ольга поженилась в 2013 году, и поначалу они вместе жили в Эстонии. По словам Ольги, сразу же после рождения мужчина стал агрессивным — как физически, так и психически, и поскольку он стал совершать насильственные действия, завидев ребенка, мать решила подать на развод. В данный момент он еще не вступил в силу.

В ноябре 2016 года мужчина переехал назад в Грецию, однако, постоянно поддерживал контакт с женщиной. После его отъезда Ольга с ребенком на Рождество и Новый год ездили к нему в Грецию, чтобы бабушка и дедушка со стороны отца увидели бы внука. Женщина прибыла в Афины 29 ноября.

”Я пробыла в Греции почти два месяца. Но когда стала брать билеты назад, поведение мужа изменилось. Он запрещал мне брать билеты, забрал мой паспорт и паспорт ребенка, а также ключи от квартиры. Мы были взаперти в его квартире”, — вспоминает Ольга.

За женщиной и ребенком ”приглядывала” сестра мужа. Она следила, кому женщина звонит, с кем ведет переписку. Так продолжалось несколько дней. Женщина писала своим родителям, чтобы они приехали в Грецию к ней на помощь, но выяснилось, что мужчина взломал ее почту и читал эту переписку.

21 января сестра-”надзиратель” заманила маленького Максима с матерью к бабушке, проживающей в Кифисии. ”Сестра мужа пришла к нам и сказала, что хочет одна погулять с моим ребенком. Я не была с этим согласна, и сказала, что пойду с ними. Некоторое время мы гуляли втроем, и тогда она сказала, мол, теперь давайте все вместе поедем на машине к бабушке на обед”. Оттуда женщину с ребенком больше не выпускали.

В тот же день отец ребенка сообщил, что завтра с утра ребенок с ним и с дедушкой поедут завтракать и смотреть достопримечательности Афин. ”По их плану я должна была остаться дома и с течение дня на такси поехать в квартиру мужа”, — так описала события женщина, которой удалось отправить своим родителям сообщение о своем местоположении.

Безразличные полицейские?

22 января в Грецию прибыли родители Ольги и сразу же связались с адвокатской конторой "International association lawyers without borders". На следующий день направились в квартиру, на которую указала дочь. Были слышны крики Ольги: ”Помогите! У меня хотят похитить ребенка!”. По ее же словам, сначала полиция не особо была заинтересована в помощи ей. Поскольку родители женщины не говорили по-гречески, семья мужчины направилась в полицию и стала убеждать стражей порядка, что все наоборот: они хотят похитить ребенка. Отца Ольги заковали в наручники. Женщине с ребенком удалось сбежать на улицу. К этому времени уже подоспели два адвоката, проплаченные родителями Ольги, и они, по словам женщины, были крайне злы на полицию.

От этого, однако, особой пользы не было: отец остался в наручниках и его увезли в участок. Задержали также и женщину, ребенка и мать Ольги. По словам последней, в участке условия были негуманные. Сестра Ольги, проживающая во Франции, связалась с российским и эстонским посольствами в Греции. По словам женщины, полицейские лишь пожимали плечами, когда посол Эстонии Маргус Рава указал на международные законы о защите прав ребенка.

”Допрос шел с 8 до 22, в это время ребенок был со мной в участке. Потом какой-то прокурор, которого мы не видели, огласил свое решение по телефону. В соответствии с ним, все участники событий должны остаться в учреждении заключения, за исключением отца моего мужа: он входит в адвокатскую палату Греции. До 10 часов следующего утра ребенок оставался у отца моего мужа”, — описала Ольга развитие событий.

В апреле должно состояться заседание, где заново обсудят опекунство над ребенком. По состоянию на сегодня, заседание должно состояться в Греции, но Ольга пытается перенести его в Эстонию.

”Несмотря на грязные планы семьи Димитриса, отношение их адвокатов и действия полиции мы с помощью Advocats Sans Frontières выиграли в греческом суде, и сейчас вместе с ребенком — в Эстонии в безопасности. Кланяюсь им за прекрасную и профессиональную работу”, — благодарит женщина. 28 января она вместе с ребенком и родителями прилетели в Эстонию.

Комментарий МИД

”МИД в курсе случившегося. Лицо обратилось в посольство 19 января. В случае подобных ситуаций посольство может дать совет, к кому обращаться в стране пребывания, помочь при выдаче необходимых документов, а также по мере возможности привлечь необходимые эстонские учреждения для разрешения ситуации”, — сказала пресс-секретарь министерства Сандра Камилова.

Министерство советует всем родителям, желающим с несовершеннолетним ребенком без второго родителя поехать за границу отдыхать, учиться, или вообще жить, обсудить это со вторым родителем и получить от него письменное — иногда даже нотариально заверенное — согласие. Также следует посоветоваться с юристом или специалистом по защите детей.

”Обязательно стоит ознакомиться заранее с информацией МИД о путешествиях и с советами. Со своей стороны мы рекомендуем также обратиться в Министерство юстиции и Департамент социального страхования, если есть желание получить больше рекомендаций в этой области”, — посоветовала Камилова.