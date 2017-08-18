"Гражданин свободного Таллинна" поссорился с "Деловым Таллинном" из-за Сависаара

Избирательный союз "Гражданин свободного Таллинна" отказался от переговоров о сотрудничестве на местных выборах с избирательным союзом "Деловой Таллинн".

Как заявил в четверг первый номер в списке "Гражданина свободного Таллинна" Эрик Вест, красной чертой для союза стала готовность "Делового Таллинна" сотрудничать с Эдгаром Сависааром и Центристской партией, передает rus.err.ee.

""Деловой Таллинн не исключает сотрудничество с (избирательным) союзом (Эдгара) Сависаара, и нам это не нравится", — сказал Вест, который ранее отмечал, что основная проблема с объединением двух союзов связана с ценностными установками.

Между тем созданный бизнесменами Юри Мыйзом и Урмасом Сыырумаа "Деловой Таллинн" не так категоричен и не исключает сотрудничества со всеми политическими силами.

"Вчера выяснилось, что представление "Гражданина свободного Таллинна" о честном и современном управлении городом отличается от "Делового Таллинна" так кардинально, что мы не смогли бы убедительно обосновать сотрудничество ни собственным избирателям, ни кандидатам. В действительности, не смогли бы объяснить это ни одному трезвому избирателю", — заявил "Гражданин свободного Таллинна" в четверг в соцсетях.