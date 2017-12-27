27.12.2017, 19:10

Гражданин Эстонии Владимир Поляков в Украине не попал в список обмена пленными

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rus.delfi.ee
EST
Луганская область. 3 ноября 2014 года.
фото иллюстративноеFoto: Valeriy Melnikov, RIA Novosti

Владимир Поляков, обвиняемый в участии в боевых действиях на территории Луганской области, был освобожден по приговору суда и дожидался обмена пленными между Киевом и Донбассом. Однако в ходе состоявшегося 27 декабря обмена его и еще нескольких россиян не отпустили, передает rus.err.ee.

Владимир Поялков был освобожден по приговору суда 18 декабря. С этого времени он находился в фильтарционном лагере в Славяногорске Донецкой области на территории санатория "Зеленая поляна", куда свозили пленных для обмена между между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Обмен пленными состоялся 27 декабря, однако Владимира Полякова и еще шестерых граждан России обменивать не стали.

Адвокат Полкова Татьяны Монтян сказала порталу rus.err.ee, что его не повезли на обмен, хотя он после решения суда является свободным человеком. "Его удерживают без объяснения причин. Я понятия не имею, что будет дальше. Ему говорят, что поменяют в следующую волну, но когда это произойдет и почему его удерживают (в лагере), никто не объясняет".

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