Гражданин Эстонии Владимир Поляков, которого в Украине готовили на обмен пленными, вероятно, уже в Таллинне

Гражданин Эстонии Владимир Поляков, которого вчера готовили на обмен, вчера вечером отправился домой. Об этом сообщила его адвокат Татьяна Монтян, рассказывает news24ua.com.

Примерно в полночь Владимир Поляков должен был уже быть дома, по утверждению его адвоката.

”После содержания его с 18 по 27 декабря в фильтрационном лагере, исключения из списков на обмен пленными и полной неопределенности сегодняшнего дня, СБУшники привезли его мне под дом и оставили на улице. Какая фантасмагорическая ситуация относительно человека, которую осудили за терроризма, а? Эстонской консул позвонила ему сегодня первый и единственный раз с момента экстрадиции в Украину по требованию ГПУ и предложила… передать деньги от его родных, чтобы он мог улететь домой. Над таким шикарным предложением он, конечно же, посмеялся, а билет ему купила я.

Надеюсь, у него не будет проблем с местной эстонской гебней, мама, наконец, увидит его и убедится, что с ним все хорошо, он поел и в шапке”, — написала адвокат в социальной сети вчера вечером.

Владимир Поляков был освобожден украинским судом 18 декабря.

”Мой клиент, житель Эстонии Владимир Поляков, которого Эстония подло выдала Украине „за участие в террористической организации ЛНР”, внесенный в списки на обмен, прошел „судебную очистку” еще 18 декабря и с данного времени содержался в фильтрационном лагере в Славяногорске (санаторий „Зеленая Поляна”) в ожидании обмена, будучи теоретически абсолютно свободным человеком — освобожденным по приговору суда”. — указывала Монтян.

Эстония выдала Владимира Полякова Украине в 2015 году. В феврале того же года сотрудники Департамента полиции безопасности задержали его при попытке пересечения эстонско-российской границ. Мужчина ехал в рейсовом автобусе и, как утверждается, через Россию он намеревался попасть на восток Украины в Луганск. Позднее при обыске у Владимира изъяли запрещенное в гражданском обороте оружие и боеприпасы. Эстонский суд согласился с тем, что в Луганске Поляков собирался присоединится к подразделению, сражающемуся против центральной власти.

Это был не первый визит Владимира на Украину. В течение 2014 года он ездил в непризнанную самопровозглашенную Луганскую народную республику дважды — в июне и ноябре. Каждый раз он находился в зоне конфликта примерно месяц.

”Во время обеих поездок на Украину Владимир присоединялся к действующей в районе Луганска вооруженной группировке, чья деятельность, по информации, полученной от Украины, была направлена на совершение террористических преступлений в отношении Украины”, — пояснял ведущий прокурор Государственной прокуратуры Стевен-Христо Эвестус. — Согласно собранным доказательствам, гражданин Эстонии Владимир конвоировал и охранял захваченных подразделением пленных, но не исключено, что он также принимал участие в боевых действиях против украинского государства”.