Граждане России попались на вывозе из Латвии и Эстонии автозапчастей

На таможенных постах Псковской таможни участились случаи выявления нарушений, связанных с попытками ввоза физическими лицами незадекларированных запчастей для автомобилей.

Как отмечает пресс-центр Северо-западного таможенного управления Федеральной таможенной службы, на МАПП Бурачки (российско-латвийская граница) гражданин РФ провозил незадекларированный товар: вентилятор охлаждения радиатора, стойку амортизатора с пружиной, задний амортизатор с пружиной, переднюю балку системы подвески в сборе с рычагами общим весом 84 кг.

На МАПП Шумилкино (российско-эстонская граница) еще один гражданин РФ не задекларировал автоматическую коробку переключения передач и механическую коробку переключения передач легковых автомобилей. Общий вес незадекларированного товара составил 109 килограммов.

В обоих случаях возбуждены дела об административных правонарушениях. Таможня РФ напоминает, что лицо, следующее через таможенную границу Евразийского экономического союза на машине, может беспошлинно ввезти товаров для личного пользования на сумму не более 1 500 евро, общим весом до 50 килограммов (неделимого товара — до 35 кг).