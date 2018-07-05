05.07.2018, 13:40

Границу Ленобласти с Эстонией продолжат благоустраивать

 (1)
rus.delfi.ee
EST 1
Ivangorodskaja krepost (17)
Ivangorod Narva poolt vaadatuna

Совместные проекты и перспективы развития экономических и гуманитарных связей обсудили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Генеральный консул Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм, сообщает www.lenobl.ru.

”В силу приграничного положения Ленинградская область активно сотрудничает с эстонскими партнерами. На муниципальном уровне действуют 15 соглашений о сотрудничестве, которым уже не один год, и они продолжают активно развиваться. И сегодня главная задача приграничного сотрудничества — создание современного моста между Ивангородом и Нарвой для улучшения качества транспортного обслуживания”, — сказал Александр Дрозденко.

Губернатор назвал успешным участие региона в сотрудничестве России и ЕС, в рамках которого были реализованы два больших и 16 так называемых ”стандартных” проектов на общую сумму 22,5 млн евро, включая знаковую реконструкцию уникального ансамбля Ивангородской крепости и Нарвского замка как единого культурно-туристического комплекса, где были вновь открыты ряд исторических и новые объекты. ”Рассчитываем на дальнейшее активное сотрудничество по программам приграничного сотрудничества России и ЕС, продолжение восстановления исторических ансамблей и благоустройства береговой зоны”, — сказал Александр Дрозденко.

ТОП

Стороны выразили взаимный интерес к дальнейшему развитию экономических отношений, где только торговый оборот Ленинградской области с Эстонской Республикой за 2017 год составил около 280 млн долларов. Губернатор обратил внимание собеседника на серьезные перспективы для эстонского порта Силламяэ, связанные с вводом в эксплуатацию российским ”Еврохимом” в этом году в Кингисеппе завода по производству аммиака, часть которого по трубопроводу предполагается переваливать через Силламяэ.

Александр Дрозденко рассказал, как при содействии властей области и путем прямого диалога с эстонскими партнерами продолжена работа завода ”Экорусметалл” и ведется поиск инвестора для создания второй очереди этого производства по переработке аккумуляторов.

Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм отметил значимые результаты взаимодействия сторон, в том числе в рамках программ сотрудничества России и ЕС, рекордный объем выдачи шенгенских виз Генеральным консульством Эстонской Республики в Санкт-Петербурге в 2017 году. Он высказал интерес к тому, чтобы ближе познакомиться с проектами эстонского капитала на территории области — в преддверии визита в ноябре делегации деловых кругов из Эстонии. В этой связи губернатор предложил задействовать возможности Торгово-промышленной палаты области, насчитывающей около 5 тысяч предприятий-участников.

На встрече, приуроченной к недавнему вступлению Карла Эрика Лаантеэ Рейнтамма в должность, также рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах культуры, молодежного, образовательного и спортивного обменов, в развитии туризма, где создаются новые маршруты, включающие исторические и памятные объекты, доступные всем желающим, а также участия в совместных выставочных мероприятиях, семинарах и конференциях.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Тоом — Сестеру: выборы близятся, можно выдавать всякую ерунду, лишь бы звучала

05.07.2018
”Близятся выборы, можно выдавать всякую ерунду, лишь бы звучала. Однако — last, but not least — в демократическом государстве призыв к ассимиляции должен быть исключен”, — прокомментировала член Европарламента Яна Тоом опубликованное на Eesti Päevaleht и Delfi предложение председателя экономической комиссии Рийгикогу Свена Сестера о ликвидации в Эстонии русскоязычного образования.
Подробнее

Портал rus.delfi.ee возвращает большой хоккей в Таллинн: две игры клуба ”Jokerit” в КХЛ пройдут в октябре в холле Тондираба!

05.07.2018
Финский хоккейный клуб ”Jokerit” проведет в конце октября 2018-го года две домашние игры в Континентальной хоккейной лиге в Таллинне. Матчи состоятся в рамках празднования клубом 51-й годовщины своего основания. Для финских фанатов ”красно-желтых” это станет незабываемым путешествием! Партнером по организации и проведению матчей в Эстонии является концерн Ekspress Meedia.
Подробнее


Нарвскому городскому собранию грозит роспуск из-за незнания законов?

05.07.2018
Нарвское городское собрание в конце июня лишилась председателя, так как занимавший эту должность центрист Александр Ефимов был окончательно признан виновным в мошенничестве и лишен депутатского мандата, а следовательно и данного поста. В руководстве приграничным городом таким образом возник некий "вакуум власти", который при реализации "черного сценария" может окончиться роспуском депутатского корпсуа. Причем по вине представителей властного большинства, которые в силу недостаточного знания законов не изъявляют желания созывать внеочередное заседания выборного органа.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Границу Ленобласти с Эстонией продолжат благоустраивать

05.07.2018
Совместные проекты и перспективы развития экономических и гуманитарных связей обсудили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Генеральный консул Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм, сообщает www.lenobl.ru.
Подробнее

В свете роста цен на электроэнергию: что делать потребителю — менять пакет или нет?

05.07.2018
В этом году биржевая стоимость электричества существенно выросла. Кроме того, согласно прогнозам, к зиме цены вырастут еще на треть. Как поступить в данной ситуации потребителю? Есть ли смысл менять биржевой пакет и фиксировать цену на какой-нибудь более длительный промежуток времени?
Подробнее

-10% Meeste käekell Swiss Military Hanowa 06-4224.04.003
442,80 €
398,52 €
-10% Meeste käekell Festina F16170-7
125,- €
112,50 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
212,50 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Seoul
69,- €
27,60 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Свен Сестер предлагает положить конец русскоязычному образованию: сады и школы должны быть на 100% эстоноязычными

05.07.2018
Член партии Отечество и председатель экономической комиссии Рийгикогу Свен Сестер в своем мнении в Eesti Päevaleht порассуждал на тему интеграции и предложил выход из сложившейся ситуации: полностью эстоноязычное образование начиная с детского сада.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ