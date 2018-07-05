Границу Ленобласти с Эстонией продолжат благоустраивать

Губернатор назвал успешным участие региона в сотрудничестве России и ЕС, в рамках которого были реализованы два больших и 16 так называемых ”стандартных” проектов на общую сумму 22,5 млн евро, включая знаковую реконструкцию уникального ансамбля Ивангородской крепости и Нарвского замка как единого культурно-туристического комплекса, где были вновь открыты ряд исторических и новые объекты. ”Рассчитываем на дальнейшее активное сотрудничество по программам приграничного сотрудничества России и ЕС, продолжение восстановления исторических ансамблей и благоустройства береговой зоны”, — сказал Александр Дрозденко.

Стороны выразили взаимный интерес к дальнейшему развитию экономических отношений, где только торговый оборот Ленинградской области с Эстонской Республикой за 2017 год составил около 280 млн долларов. Губернатор обратил внимание собеседника на серьезные перспективы для эстонского порта Силламяэ, связанные с вводом в эксплуатацию российским ”Еврохимом” в этом году в Кингисеппе завода по производству аммиака, часть которого по трубопроводу предполагается переваливать через Силламяэ.

Александр Дрозденко рассказал, как при содействии властей области и путем прямого диалога с эстонскими партнерами продолжена работа завода ”Экорусметалл” и ведется поиск инвестора для создания второй очереди этого производства по переработке аккумуляторов.

Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм отметил значимые результаты взаимодействия сторон, в том числе в рамках программ сотрудничества России и ЕС, рекордный объем выдачи шенгенских виз Генеральным консульством Эстонской Республики в Санкт-Петербурге в 2017 году. Он высказал интерес к тому, чтобы ближе познакомиться с проектами эстонского капитала на территории области — в преддверии визита в ноябре делегации деловых кругов из Эстонии. В этой связи губернатор предложил задействовать возможности Торгово-промышленной палаты области, насчитывающей около 5 тысяч предприятий-участников.

На встрече, приуроченной к недавнему вступлению Карла Эрика Лаантеэ Рейнтамма в должность, также рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах культуры, молодежного, образовательного и спортивного обменов, в развитии туризма, где создаются новые маршруты, включающие исторические и памятные объекты, доступные всем желающим, а также участия в совместных выставочных мероприятиях, семинарах и конференциях.