05.07.2018, 13:40

Границу Ленобласти с Эстонией продолжат благоустраивать

 (1)
rus.delfi.ee
EST 1
Ivangorodskaja krepost (17)
Ivangorod Narva poolt vaadatuna

Совместные проекты и перспективы развития экономических и гуманитарных связей обсудили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Генеральный консул Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм, сообщает www.lenobl.ru.

”В силу приграничного положения Ленинградская область активно сотрудничает с эстонскими партнерами. На муниципальном уровне действуют 15 соглашений о сотрудничестве, которым уже не один год, и они продолжают активно развиваться. И сегодня главная задача приграничного сотрудничества — создание современного моста между Ивангородом и Нарвой для улучшения качества транспортного обслуживания”, — сказал Александр Дрозденко.

Губернатор назвал успешным участие региона в сотрудничестве России и ЕС, в рамках которого были реализованы два больших и 16 так называемых ”стандартных” проектов на общую сумму 22,5 млн евро, включая знаковую реконструкцию уникального ансамбля Ивангородской крепости и Нарвского замка как единого культурно-туристического комплекса, где были вновь открыты ряд исторических и новые объекты. ”Рассчитываем на дальнейшее активное сотрудничество по программам приграничного сотрудничества России и ЕС, продолжение восстановления исторических ансамблей и благоустройства береговой зоны”, — сказал Александр Дрозденко.

ТОП

Стороны выразили взаимный интерес к дальнейшему развитию экономических отношений, где только торговый оборот Ленинградской области с Эстонской Республикой за 2017 год составил около 280 млн долларов. Губернатор обратил внимание собеседника на серьезные перспективы для эстонского порта Силламяэ, связанные с вводом в эксплуатацию российским ”Еврохимом” в этом году в Кингисеппе завода по производству аммиака, часть которого по трубопроводу предполагается переваливать через Силламяэ.

Александр Дрозденко рассказал, как при содействии властей области и путем прямого диалога с эстонскими партнерами продолжена работа завода ”Экорусметалл” и ведется поиск инвестора для создания второй очереди этого производства по переработке аккумуляторов.

Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм отметил значимые результаты взаимодействия сторон, в том числе в рамках программ сотрудничества России и ЕС, рекордный объем выдачи шенгенских виз Генеральным консульством Эстонской Республики в Санкт-Петербурге в 2017 году. Он высказал интерес к тому, чтобы ближе познакомиться с проектами эстонского капитала на территории области — в преддверии визита в ноябре делегации деловых кругов из Эстонии. В этой связи губернатор предложил задействовать возможности Торгово-промышленной палаты области, насчитывающей около 5 тысяч предприятий-участников.

На встрече, приуроченной к недавнему вступлению Карла Эрика Лаантеэ Рейнтамма в должность, также рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах культуры, молодежного, образовательного и спортивного обменов, в развитии туризма, где создаются новые маршруты, включающие исторические и памятные объекты, доступные всем желающим, а также участия в совместных выставочных мероприятиях, семинарах и конференциях.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Мадисон: IRL уже сто раз могла бы перевести все школы на эстонский, но не сделала этого

05.07.2018
Депутат и вице-председатель EKRE Яак Мадисон в своем мнении в Eesti Päevaleht выражает удивление тем фактом, что предложение о полном переходе на эстонский язык обучения прозвучало из уст Свена Сестера, который является членом партии Отечество (бывшая IRL). По оценке Мадисона, у партии было достаточно шансов, чтобы сделать это уже давно.
Подробнее

Тоом — Сестеру: выборы близятся, можно выдавать всякую ерунду, лишь бы звучала

05.07.2018
”Близятся выборы, можно выдавать всякую ерунду, лишь бы звучала. Однако — last, but not least — в демократическом государстве призыв к ассимиляции должен быть исключен”, — прокомментировала член Европарламента Яна Тоом опубликованное на Eesti Päevaleht и Delfi предложение председателя экономической комиссии Рийгикогу Свена Сестера о ликвидации в Эстонии русскоязычного образования.
Подробнее


Фонд интеграции увеличит набор на бесплатные курсы эстонского языка более чем в три раза

05.07.2018
В начале августа Фонд интеграции проведет очередной набор на бесплатные курсы эстонского языка. В этот раз возможность изучения эстонского языка будет представлена рекордному числу участников - попасть на курсы смогут 2000 человек. Впервые будет возможность учить язык и на категорию С1.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Портал rus.delfi.ee возвращает большой хоккей в Таллинн: две игры клуба ”Jokerit” в КХЛ пройдут в октябре в холле Тондираба!

05.07.2018
Финский хоккейный клуб ”Jokerit” проведет в конце октября 2018-го года две домашние игры в Континентальной хоккейной лиге в Таллинне. Матчи состоятся в рамках празднования клубом 51-й годовщины своего основания. Для финских фанатов ”красно-желтых” это станет незабываемым путешествием! Партнером по организации и проведению матчей в Эстонии является концерн Ekspress Meedia.
Подробнее

Нарвскому городскому собранию грозит роспуск из-за незнания законов?

05.07.2018
Нарвское городское собрание в конце июня лишилась председателя, так как занимавший эту должность центрист Александр Ефимов был окончательно признан виновным в мошенничестве и лишен депутатского мандата, а следовательно и данного поста. В руководстве приграничным городом таким образом возник некий "вакуум власти", который при реализации "черного сценария" может окончиться роспуском депутатского корпсуа. Причем по вине представителей властного большинства, которые в силу недостаточного знания законов не изъявляют желания созывать внеочередное заседания выборного органа.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Vienne
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106132004
151,20 €
90,72 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Seoul
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Jaipur
69,- €
27,60 €

В свете роста цен на электроэнергию: что делать потребителю — менять пакет или нет?

05.07.2018
В этом году биржевая стоимость электричества существенно выросла. Кроме того, согласно прогнозам, к зиме цены вырастут еще на треть. Как поступить в данной ситуации потребителю? Есть ли смысл менять биржевой пакет и фиксировать цену на какой-нибудь более длительный промежуток времени?
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Свен Сестер предлагает положить конец русскоязычному образованию: сады и школы должны быть на 100% эстоноязычными

05.07.2018
Член партии Отечество и председатель экономической комиссии Рийгикогу Свен Сестер в своем мнении в Eesti Päevaleht порассуждал на тему интеграции и предложил выход из сложившейся ситуации: полностью эстоноязычное образование начиная с детского сада.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ