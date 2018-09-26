26.09.2018, 09:51

Граница для лизинговых автомобилей из Эстонии частично открыта

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rus.delfi.ee
EST
Mees Narva piiripunktis
Mees Narva piiripunktisFoto: Ilmar Saabas

Начиная со вторника, 25 сентября, российская таможня не будет требовать уплаты залога при пересечении границы от пользователей принадлежащих лизинговым фирмам автомобилей, если у лизинговой фирмы или пользователя автомобиля не было нарушений пограничного режима.

Автомобили, зарегистрированные на кредитные и лизинговые организации, вновь стали пропускать через российскую границу.

Как пояснил rus.err.ee замглавы таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Антс Кутти, российские коллеги из Пскова сообщили, что на пунктах пропуска в Лухамаа и Койдула лизинговые автомобили пропускают в Россию без залога, если у лизинговой фирмы или пользователя автомобиля, указанного в техпаспорте, не было нарушений при пересечении границы. "На нарвском направлении в Ивангороде сотрудники таможни пока не получили четких указаний, в ближайшее время мы информацию уточним".

Напомним, что с 4 сентября в России действует новый закон, согласно которому на территории страны может находиться только одно иностранное транспортное средство, принадлежащее конкретному лицу или предприятию.

После вступления закона в силу, многие автомобили с эстонскими номерами должны были либо оставлять крупный денежный залог, либо разворачиваться на российской границе, так как в техпаспорте в качестве владельца был указан банк или лизинговая компания.

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Граница для лизинговых автомобилей из Эстонии частично открыта

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Начиная со вторника, 25 сентября, российская таможня не будет требовать уплаты залога при пересечении границы от пользователей принадлежащих лизинговым фирмам автомобилей, если у лизинговой фирмы или пользователя автомобиля не было нарушений пограничного режима.
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