Граница для лизинговых автомобилей из Эстонии частично открыта

Начиная со вторника, 25 сентября, российская таможня не будет требовать уплаты залога при пересечении границы от пользователей принадлежащих лизинговым фирмам автомобилей, если у лизинговой фирмы или пользователя автомобиля не было нарушений пограничного режима.
Автомобили, зарегистрированные на кредитные и лизинговые организации, вновь стали пропускать через российскую границу.
Как пояснил rus.err.ee замглавы таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Антс Кутти, российские коллеги из Пскова сообщили, что на пунктах пропуска в Лухамаа и Койдула лизинговые автомобили пропускают в Россию без залога, если у лизинговой фирмы или пользователя автомобиля, указанного в техпаспорте, не было нарушений при пересечении границы. "На нарвском направлении в Ивангороде сотрудники таможни пока не получили четких указаний, в ближайшее время мы информацию уточним".
Напомним, что с 4 сентября в России действует новый закон, согласно которому на территории страны может находиться только одно иностранное транспортное средство, принадлежащее конкретному лицу или предприятию.
После вступления закона в силу, многие автомобили с эстонскими номерами должны были либо оставлять крупный денежный залог, либо разворачиваться на российской границе, так как в техпаспорте в качестве владельца был указан банк или лизинговая компания.