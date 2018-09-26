Граница для лизинговых автомобилей из Эстонии частично открыта

Автомобили, зарегистрированные на кредитные и лизинговые организации, вновь стали пропускать через российскую границу.

Как пояснил rus.err.ee замглавы таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Антс Кутти, российские коллеги из Пскова сообщили, что на пунктах пропуска в Лухамаа и Койдула лизинговые автомобили пропускают в Россию без залога, если у лизинговой фирмы или пользователя автомобиля, указанного в техпаспорте, не было нарушений при пересечении границы. "На нарвском направлении в Ивангороде сотрудники таможни пока не получили четких указаний, в ближайшее время мы информацию уточним".

Напомним, что с 4 сентября в России действует новый закон, согласно которому на территории страны может находиться только одно иностранное транспортное средство, принадлежащее конкретному лицу или предприятию.