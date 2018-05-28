28.05.2018, 14:50

Грандиозные перемены: с 1 июня Delfi станет больше!

 (15)
+ семь новых изданий!
rus.delfi.ee
EST
Грандиозные перемены: с 1 июня Delfi станет больше!
Delfi

Начиная с 1 июня на портале Delfi можно будет читать и материалы таких известных изданий как Eesti Naine, Anne & Stiil, Pere ja Kodu, Oma Maitse, Tervis Pluss, ”Яна” и Kroonika.

”Уже сегодня на Delfi в день выходит более 400 статей. Мы предлагаем читателей очень разносторонний контент. Теперь, когда к нам присоединяются безусловные топ-бренды, которые на протяжении многих лет генерировали качественный контент, мы сможем предложить своим читателям еще более длинные и содержательные истории различного характера", — сказал главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд. Он отметил, что особенно заметные плоды принесет объединение Publik и Kroonika. Произойдет и ряд других структурных изменений.

Что касается русскоязычного издания ”Яна”, то теперь оно будет выходить на русском Delfi.

Процесс объединения будет завершен к концу 2018 год, в результате чего к Ekspress Meedia присоединится около 70 человек.

В феврале Eskpress Meedia сообщила о том, что дочернее предприятие Ekspress Grupp Ekspress Meedia перенимает выпуск принадлежащих издательству журналов Eesti Naine, Anne ja Stiil, Pere ja Kodu, Oma Maitse, Tervis Pluss, ”Яна” и Kroonika. AS Ajakirjade Kirjastus вместе с остальными изданиями присоединяется к AS SL Õhtuleht. После объединения они будут вести деятельность под именем AS Õhtuleht Kirjastus.

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