Грандиозно: строительство больницы в Ласнамяэ может обойтись в 200 млн евро

В пятницу, 15 сентября, на пустыре Паэвялья (Нарвское шоссе, 129) состоялась конференция, посвященная Таллиннской больнице. Специально для конференции была установлена палатка.

Таллинн поставил перед собой цель: построить в Ласнамяэ к 2023 году Таллиннскую больницу, которая расположится на пустыре Паэвялья, сообщает пресс-служба Ласнамяэ. Особый интерес у участников конференции вызвал фильм о будущей больнице, в котором на суд общественности представили визуализацию проекта, который представила вице-мэр города Мерике Мартинсон. А также доклад руководителя службы Больничной кассы Эстонии Кюлли Фридеман, которая рассказала о действующей с 1 июля компенсации за лечение зубов для взрослых.

По предварительным подсчетам, строительство Таллиннской больницы обойдется в 200 миллионов евро.

”Реализация грандиозного проекта станет возможна только в результате сотрудничества города и государства с привлечением Европейских структур. Создание единой больницы улучшит качество и доступность врачебной помощи, особенно в части некоторых специалистов. От этого объединения выиграют не только жители Таллинна и Ласнамяэ, но также и жители всего северного региона Эстонии”, — добавила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.