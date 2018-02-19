ГРАФИКИ: В Эстонии уже много лет негативный естественный прирост, но население растет за счет иммиграции

Согласно данным Департамента статистики, естественный прирост в Эстонии был негативным на протяжении нескольких лет, но в последние годы население увеличивается за счет значительно выросшей иммиграции в страну.

Естественный прирост — соотношение смертности и рождаемости — был негативным в периоды 2007-2009 и 2011-2017. Лишь в 2010 году он был позитивным, и то еле-еле — родилось всего на 35 человек больше.

При этом начиная с 2015 года баланс внешней миграции был положительным, то есть в Эстонии прибывало больше людей, чем покидало. В итоге в 2015 и 2017 году население даже выросло.

В 2017 году в Эстонии родилось 13 520 детей, а умерло 15 480 человек. При этом в 2017 в Эстонию прибыли 10 470 человек, а 5440 покинули страну.