ГРАФИКИ | Рейтинг председателей партий: разрыв между Юри Ратасом и Каей Каллас начинает уменьшаться

За два с половиной месяца до выборов в Рийгикогу место фаворита на должность главы правительства по-прежнему сохраняет председатель Центристской партии и нынешний премьер-министр Юри Ратас. В то же время, председатель Партии реформ Кая Каллас уменьшает разрыв с Ратасом медленно, но верно. Из заказанного Eesti Päevaleht у Turu-uuringute AS свежего исследования выясняется, что Ратаса теперь поддерживают 28% и Каллас — 19% избирателей, пишет Eesti Päevaleht.
Если в октябре поддержка Ратаса была самой большой в этом году (32%) и поддержка Каллас — самой маленькой (17%), то есть разница была почти в два раза, то в течение последних двух месяцев результаты председателей двух крупнейших партий снова потихоньку приближаются друг к другу.
Уменьшению популярности Ратаса задает тон и сокращение поддержки избирателей эстонской национальности. Если, например, в октябре Ратаса поддерживали 29% и Каллас — 20% эстонцев, то теперь эти показатели уравнялись, обоих поддерживают 23% эстонцев.
Кая Каллас в последний месяц быстро завоевала поддержку и среди избирателей своей партии. Если в ноябре ее поддерживали 56%, то в декабре — уже 73% обещающих проголосовать за Партию реформ людей. Тот же показатель председателя Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера вырос с 11% до 28%, у председателя EKREМарта Хельме — с 56% до 63%, у Юри Ратаса — с 78% до 80%.
Только у председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского поддержка избирателей его партии уменьшилась, и почти в два раза — с 31% до 17%. Хотя Осиновский ни разу не поднимался высоко и в общем рейтинге, там его поддержка тоже ниже некуда, а именно 3%.
По сравнению с полным нулем в прошлом месяце председателя Свободной партии Кауля Нурма теперь поддерживают 35% сторонников этой партии. И если премьер-министра теневого правительства "Ээсти 200" Прийта Аламяэ в ноябре поддерживали 13% избирателей партии, то теперь добавленную в наш опрос и в промежутке избранную председателем "Ээсти 200" Кристину Каллас обещают поддержать 37% избирателей ее партии.
Кристина Каллас по сравнению с ранее присутствовавшим в опросе Аламяэ получила несколько лучший результат и в общем рейтинге. Если Аламяэ поддерживали 1-2% жителей Эстонии, то Каллас — 4%. С этим она опережает как Сеэдера, Осиновского, так и Нурма.