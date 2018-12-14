ГРАФИКИ | Рейтинг председателей партий: разрыв между Юри Ратасом и Каей Каллас начинает уменьшаться

Если в октябре поддержка Ратаса была самой большой в этом году (32%) и поддержка Каллас — самой маленькой (17%), то есть разница была почти в два раза, то в течение последних двух месяцев результаты председателей двух крупнейших партий снова потихоньку приближаются друг к другу.

Graafika: Toom Tragel

Уменьшению популярности Ратаса задает тон и сокращение поддержки избирателей эстонской национальности. Если, например, в октябре Ратаса поддерживали 29% и Каллас — 20% эстонцев, то теперь эти показатели уравнялись, обоих поддерживают 23% эстонцев.

Кая Каллас в последний месяц быстро завоевала поддержку и среди избирателей своей партии. Если в ноябре ее поддерживали 56%, то в декабре — уже 73% обещающих проголосовать за Партию реформ людей. Тот же показатель председателя Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера вырос с 11% до 28%, у председателя EKRE Марта Хельме — с 56% до 63%, у Юри Ратаса — с 78% до 80%.