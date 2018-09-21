ГРАФИКИ: Поддержка центристов и реформистов практически одинакова, но Каллас за Ратасом пока не угнаться

Согласно опросу, проведенному Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht, Юри Ратаса в качестве премьер-министра хочет видеть 31% граждан избирательного возраста, а Кайю Каллас 23% (это всего на один процентный пункт больше, чем в прошлом месяце).
Большую часть сторонников Ратаса составляют люди ”иной национальности” и женщины, большую часть сторонников Каллас — эстонцы и избиратели мужского пола (хотя разница с поддержкой со стороны женщин незначительна).
За Ратасом и Каллас следует председатель EKREМарт Хельме, чья поддержка выросла до 11%.
Хорошо идут дела не только у Ратаса, но и у его партии: из заказанного ERR рейтинга следует, что центристов в сентябре поддержало 28% избирателей. Реформистов поддержало 27%.