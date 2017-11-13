ГРАФИКИ: От Африки до Азии. Зачем эстонских политиков и чиновников отправляют в экзотические страны?

Еще в 2005 году Эстония выдвинула свою кандидатуру, чтоб на период 2020-2021 гг стать временным членом Совета безопасности ООН. В июле этого года началась официальная кампания, на которую правительство выделило миллион евро и в рамках которой эстонские политики и чиновники посетят ряд экзотических стран, чтоб заручиться для Эстонии поддержкой на голосовании, пишет Eesti Päevaleht.

Так, депутат Ээрик-Нийлес Кросс уже третью неделю находится в Африке, где в рамках кампании принимает участие в различного рода встречах. 5 ноября в Центральную Азию вылетел депутат Март Нутть. Обоих депутатов сопровождают чиновники.

Graafik: Aili Väronen

Выборы новых временных членов Совета Безопасности ООН состоятся летом 2019 года. В голосовании примут участие все 193 страны, входящие в организацию.