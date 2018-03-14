14.03.2018, 12:52

ГРАФИКИ: Новый Сависаар? Количество помощников Таави Ааса растет как на дрожжах

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rus.delfi.ee
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ГРАФИКИ: Новый Сависаар? Количество помощников Таави Ааса растет как на дрожжах
UUS LINNAPEA: Juhtimine vajab palju abi.Foto: Karin Kaljuläte

В начале февраля мэр Таллинна Таави Аас взял в качестве советника бывшую журналистку Postimees Туули Кох, а чуть позже советника по вовлечению Кристьяна Маасалу, пишет Eesti Ekspress.

Всего, таким образом, количество помощников и советников мэра выросло до девяти (один трудится на полставки). Не исключено, что эта цифра будет расти и дальше. Еще в августе Аасу хватало пяти помощников.

Сейчас Аас совсем немного отстает от своего знаменитого предшественника Эдгара Сависаара, которому в 2013 году помогали семь советников, два референта и один помощник, в то есть в общей сложности десять человек.





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