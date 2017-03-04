ГРАФИКИ: Национальный вопрос перед выборами. Ласнамяэ — район, важный для всех?

В Таллинне эстонцы и русские сосредоточены по разным районам, поэтому на предстоящих выборах в органы местного самоуправления для, к примеру, Центристской партии большое значение имеет именно Ласнамяэ, для всех остальных — Кесклинн, Мустамяэ и Нымме. Однако, выясняется, что и им не стоит списывать Ласнамяэ со счетов.

Списки для местных выборов составляются на основании данных государственного регистра народонаселения, которые, однако, публичными не являются, поэтому приведенные в графиках цифры взяты из сборника ”Таллинн в цифрах 2016”, составленном в свою очередь на основании данных регистра.



Первый график показывает, что Ласнамяэ является по численности самым большим (и важным) районом Таллинна. Следующие графики отражают количество проживающих в разных частях города неэстонцев и эстонцев. Как видно, почти половина неэстонцев проживают в Ласнамяэ.





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Распределение эстонцев по районам более равномерное. Примечательно, что Ласнамяэ является четвертым по счету районом по количеству жителей-эстонцев: тут их проживает почти столько же, сколько в Нымме, и больше, чем в Пыхья-Таллинне. Таким образом, проживающие в Ласнамяэ эстонцы составляют 7% от всех проживающих в Таллинне эстонцев.

Последний график отражает количества неэстонцев и поддержку Центристской партии на прошлых выборах в местные самоуправления в 2013 году.

