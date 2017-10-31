ГРАФИКИ: Государство не в состоянии приобрести современные устройства для электронного надзора за преступниками

В завтрашнего дня суд может обязать человека, совершившего преступление в состоянии алкогольного опьянения, носить устройство, контролирующее исполнение требования о запрете на употребление алкоголя, однако в Эстонию приспособления прибудут не раньше весны, пишет Eesti Päevaleht.

Два года назад Эстония из-за ненадежности отказалась от использования крепящихся на ногу GPS-браслетов для досрочно освобожденных, а новых действующих устройств до сих пор нет. Министерство юстиции говорит, что основным методом наблюдения по-прежнему останется работающая при помощи радиоволн система домашней охраны, которая используется уже более десяти лет.

Toom Tragel

Согласно законопроекту, с 1 ноября, например, все, кто будет пойман за вождение в уголовно наказуемом алкогольном опьянении во второй раз, будут вынуждены отправиться на какое-то время за решетку. Кроме того, в качестве дополнительного обязательства суд может заставить нарушителя носить устройство, контролирующее исполнение запрета на употребление алкоголя.

Toom Tragel

Подобное устройство не нужно крепить к ноге, его можно носить в кармане или сумке. По сути оно представляет собой алкометр, идентифицирующий лицо и подключающийся к мобильному приложению или компьютеру. В устройство необходимо дуть несколько раз в день, как в определенное время, так и выборочно, в том числе ночью.

Toom Tragel

Несмотря на успешный опыт других стран, в Эстонии устройства пока не появились. Министерство заверяет, что дело не в нехватке средств, а скорее в проблемах с организацией тендеров. А теперь вроде как выясняется, что подходящие и надежные устройства найти не так-то и просто. По последним данным, тендер будет проведен в марте. Некоторые причастные к делу чиновники считают и эти сроки излишне оптимистичными.