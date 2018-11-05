ГРАФИКИ: Численность населения в стране падает: в основном, за счет неэстонцев(37)
С момента восстановления независимости численность населения Эстонии постоянно уменьшается, но при этом доля эстонцев растет.
С момента восстановления независимости численность населения Эстонии постоянно уменьшается, но при этом доля эстонцев растет.
Причина кроется в более активном оттоке из страны неэстонцев и более высокой рождаемости среди эстонцев.
Следующий график показывает, что несмотря на уменьшение численности населения, происходит это, в основном, за счет неэстонцев.
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