ГРАФИКИ: Больше всего наркоманов умирает от передозировки в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне

Из-за передозировки наркотиков больше всего людей умирает в столичных районах Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн, пишет Eesti Päevaleht.

Издание сообщает, что в прошлом году в связи с передозировкой опиатами в Таллинне было зафиксировано 1060 вызовов и что в критических местах отсутствуют пункты обмена шприцов и центров по предоставлению реабилитационных услуг.

Toom Tragel

С января по июнь этого года в результате передозировки умерли 63 человека, из них 38 в Таллинне. Первое место в незавидном рейтинге занимает Ласнамяэ — 15 смертей, и Пыхья-Таллинн — 10 смертей.