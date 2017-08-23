23.08.2017, 11:15

ГРАФИКИ: Больше всего наркоманов умирает от передозировки в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне

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rus.delfi.ee
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ГРАФИКИ: Больше всего наркоманов умирает от передозировки в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне
Surmaga lõpeb üledoos tavaliselt siis, kui inimene on üksi ja pole kedagi, kes talle abi kutsuks.Foto: Andres Putting

Из-за передозировки наркотиков больше всего людей умирает в столичных районах Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн, пишет Eesti Päevaleht.

Издание сообщает, что в прошлом году в связи с передозировкой опиатами в Таллинне было зафиксировано 1060 вызовов и что в критических местах отсутствуют пункты обмена шприцов и центров по предоставлению реабилитационных услуг.

Toom Tragel

С января по июнь этого года в результате передозировки умерли 63 человека, из них 38 в Таллинне. Первое место в незавидном рейтинге занимает Ласнамяэ — 15 смертей, и Пыхья-Таллинн — 10 смертей.

Toom Tragel
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