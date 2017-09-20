ГРАФИКИ: Большая шпаргалка: сколько стоят предвыборные обещания?

Наряду с тем, что по результатам местных выборов в Таллинне будет распределено 79 мест в гособрании, на кону — полномочия принимать решения об использовании больших денег. В этом году бюджет столицы составил 676 евро, и из года в год он только растет, пишет Eesti Päevaleht.

На что сейчас уходят деньги:

Toom Tragel

Издание изучило предвыборные обещания партий, выделило самые потенциально затратные и попросило партии расставить напротив них суммы, которые могут уйти на их воплощение.

Самыми затратными оказались теоретические планы на строительство постоянного сообщения между Таллинном и Хельсинки (9-19 млрд евро). Далее идет Таллиннская больница и новые трамвайный пути в Хааберсти и Ласнамяэ. Более подробно смотрите на графиках.

Keskerakond

Reformierakond

SDE





IRL





EKRE





Tegus Tallinn ja Savisaare valimisliit



