20.09.2017, 13:15

ГРАФИКИ: Большая шпаргалка: сколько стоят предвыборные обещания?

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rus.delfi.ee
EST
ГРАФИКИ: Большая шпаргалка: сколько стоят предвыборные обещания?
Foto: Ester Vaitmaa

Наряду с тем, что по результатам местных выборов в Таллинне будет распределено 79 мест в гособрании, на кону — полномочия принимать решения об использовании больших денег. В этом году бюджет столицы составил 676 евро, и из года в год он только растет, пишет Eesti Päevaleht.

На что сейчас уходят деньги:

Toom Tragel

Издание изучило предвыборные обещания партий, выделило самые потенциально затратные и попросило партии расставить напротив них суммы, которые могут уйти на их воплощение.

Самыми затратными оказались теоретические планы на строительство постоянного сообщения между Таллинном и Хельсинки (9-19 млрд евро). Далее идет Таллиннская больница и новые трамвайный пути в Хааберсти и Ласнамяэ. Более подробно смотрите на графиках.

Keskerakond
Reformierakond
SDE


IRL


EKRE


Tegus Tallinn ja Savisaare valimisliit


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