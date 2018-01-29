29.01.2018, 20:49

ГРАФИКА | Муниципалитеты получат 2 млн евро для решения совместных задач

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rus.delfi.ee
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ГРАФИКА | Муниципалитеты получат 2 млн евро для решения совместных задач
Foto: Sven Arbet

Министр государственного управления Яак Ааб утвердил список, на основании которого выделяются денежные средства, предназначенные местным самоуправлениям для решения совместных задач.

В общей сумме на поддержку деятельности по развитию выделяется свыше 2 млн евро., сообщает Maaleht. Органы местного самоуправления должны будут в каждом отдельном уезде направить эти средства на решение совместных задач в сферах здравоохранения, безопасности, культуры.

В частности поддерживается составление совместных стратегий развития. В сфере внутренней здравоохранения поддерживаются, например, анализ здоровья населения уездов, в сфере культуры это, например, развитие уездной культурной политики.

Точные суммы можно посмотреть, двигая курсором по графику.

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