ГРАФИКА | Муниципалитеты получат 2 млн евро для решения совместных задач

Министр государственного управления Яак Ааб утвердил список, на основании которого выделяются денежные средства, предназначенные местным самоуправлениям для решения совместных задач.

В общей сумме на поддержку деятельности по развитию выделяется свыше 2 млн евро., сообщает Maaleht. Органы местного самоуправления должны будут в каждом отдельном уезде направить эти средства на решение совместных задач в сферах здравоохранения, безопасности, культуры.

В частности поддерживается составление совместных стратегий развития. В сфере внутренней здравоохранения поддерживаются, например, анализ здоровья населения уездов, в сфере культуры это, например, развитие уездной культурной политики.

Точные суммы можно посмотреть, двигая курсором по графику.