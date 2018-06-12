ГРАФИКА: Cексуальные меньшинства в странах Балтии. Как они себя чувствуют?

В каждой Балтийской стране есть своя община ЛГБТ. Эта международная аббревиатура обозначает все разнообразие сексуальных меньшинств — лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры. В Эстонии число тех, кто открыто причисляет себя к этому сообществу, составляет не менее 200 человек. В Латвии — примерно столько же, а в Литве вполовину меньше. Но эти цифры относительные: многие стараются не обнародовать подробности своей интимной жизни.

Смотрите материал наших коллег из программы "Балтия.Неделя" на канале Настоящее Время, посвященный положению сексуальных меньшинств в нашем регионе, а также законодательным и прочим инициативам, касающимся этой категории населения.