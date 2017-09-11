ГРАФИК: “Жизнь Эстонии в бутылке”. Люди пьют много, но стесняются в этом признаться

Исследование Института развития здоровья показывает, что люди склонны занижать объемы употребляемого ими алкоголя и стыдятся признаться в том, сколько они пьют на самом деле, пишет журналист Eesti Päevaleht Туули Йыэсаар в рамках проекта ”Eesti elu pudelis” (”Жизнь Эстонии в бутылке”).

Мне было пять лет. ”Бабушка, дедушка испортит мне всю игру!”, — пожаловалась я бабушке, и та отправилась во двор на разборки с дедом, которого я до этого позвала попить с куклами чай, но который почему-то не смог удержать в руке игрушечную кружку и вообще вел себя крайне странно. Позже я узнала, что тогда дед помог соседу по хозяйству, после чего с ним же немного ”перебрал”. Бабушка прочитала ему лекцию, и больше такого не повторялось.

Зато однажды дед привел в дом одну девочку и сказал, что она останется на ночь. ”Так надо”, — отрезал он. Из обрывков взрослых разговоров я поняла, что ее родители напились и заперлись в доме, забыв о дочери.

Когда однажды дед возвращался с железнодорожной станции, его сразил инсульт. Несколько часов он пролежал в осенней грязи, прежде чем сосед подобрал его и доставил домой. Остальные прохожие, вероятно, думали, что это валяется алкоголик. ”Старик, должно быть, выпил лишнего”, — сказал сосед, передавая его бабушке. Только тогда вызвали скорую.

Желание избежать алкоголя не означает, что это удастся сделать. Когда мы были в седьмом классе, в местном баре нам продали водку с апельсиновым соком. Я отказалась и почувствовала себя аутсайдером. В восьмом классе на местном празднике мне так и не удалось потанцевать с кем-то, кто был бы трезв. Когда же я училась в девятом, то однажды в магазинной очереди какой-то пьяный мужик ущипнул меня за попу. В десятом классе одного из моих одноклассников вырвало с балкона второго этажа на клумбу, и он заявил, что по примеру древних римлян вызывает у себя рвоту, чтобы можно было пить дальше. Другой знакомый лишился ног, когда провалился в сугроб и пролежал там долгое время. На похоронах одного пожилого родственника пастор напился так, что за поминальным столом вел себя крайне неподобающе. Один мой земляк по-пьяни утонул в пруду. Его нашла собственная дочь, когда шла утром в школу. Одна из подружек по университету вышла замуж за мужчину, который оказался конченым алкоголиком и чуть ее не убил. Когда строители чинили крышу нашего дома, то вместе с обеденным бутербродом потребляли и водку. Во время ливня крыша сейчас, конечно, протекает, но в общем и целом, вроде, ничего. Уже позже, начав работать, мне пришлось стать свидетелем того, как молодая женщина из-за алкоголизма потеряла работу. Иногда кто-то из знакомых мужчин напивался насколько, что приходилось рассказывать ему о том, что было накануне. Не говоря уже о том, что происходит в магазинах утром, когда начинают продавать алкоголь.

До окончания университета я не пила вообще. Потом стала работать и начался стресс. А вместе с ним и чуть-чуть алкоголя. Однажды стресса стало так много, что для его снижения мне показалось целесообразным употребить четверть литра рома сразу. Окончилось все это тем, что меня вырвало на пол, как последнего алкоголика.

Graafika: Kaido Kelp

Исследование проводилось как по телефону, так и путем опроса по интернету. Выяснилось, что в анонимных опросниках, где респонденту не приходится напрямую ни с кем общаться, люди были более честны и признались в более существенных объемах потребления. Например, в интернет-опросе 51% ответивших признались, что употребляют слабые алкогольные напитки несколько дней в неделю, в то время как в телефонном разговоре это признали лишь 18%.

Исследование показало, что ежедневно алкоголь употребляет менее 5%. Самым популярным напитком стало пиво, которое еженедельно употребляет до одной пятой жителей Эстонии. Чаще всего пиво пьют мужчины, люди до 30 лет, и люди с образованием не выше основного. Вино чаще пьют женщины, респонденты до 50 лет и с более высоким уровнем образования. Крепкие напитки за последний год по крайне мере несколько дней в месяц пьют около трети ответивших. Крепкие напитки предпочитают мужчины, люди младше 30 лет, с более низким уровнем образования и ни с кем не сожительствующие.

Graafika: Kaido Kelp

По оценке института, в Эстонии насчитывается около 36 000 алкоголиков, то есть до 5% взрослого населения. Среди мужчин зависимых намного больше: алкогольная зависимость наблюдается по крайней мере у каждого десятого мужчины.

Всего в исследовании приняли участие более 6000 человек. Опрос проводился летом 2015 года, но само исследование было завершено лишь в этом году.