ГРАФИК: Жители Эстонии не готовы к чрезвычайным ситуациям

Проведенное недавно Спасательным департаментом исследование показало, что жители Эстонии считают, что очень хорошо готовы к экстренным ситуациям. Однако в действительности выяснилось, что люди переоценивают уровень своей подготовки, пишет Eesti Päevaleht.

Эксперт отдела превентивной работы департамента Микко Виркала говорит, что при проверке знаний, убеждений и установок людей выяснилось, что реальные шаги по подготовке своего дома к экстренным ситуациям они не предпринимают: ”Самое простое: представьте себе, что вы больше не можете выйти из дома, и подумайте, сможете ли вы нормально пережить сильные морозы, метель или осенний шторм?”

Toom Tragel

”Погодные условия делают нас все более беспомощными, и люди думают, что в чрезвычайной ситуации государство прибудет на место быстро. На самом деле в таких условиях выезд спасателей на вызов затруднен, да и количество несчастных случаев и необходимости реагировать больше. Такие времена пройдут более безболезненно, если мы сможем самостоятельно пережить эту неделю дома, так как заранее запаслись едой и всем необходимым”, — сказал Виркала.

По словам руководителя рабочей группы по защите населения при Государственной канцелярии Марго Клаос, пока в Эстонии не происходило ни глобальных нарушений в работе жизненно важных услуг, ни вызванных стихией кризисов, в связи с чем создается впечатление, что с обычными погодными условиями и перебоями в электроснабжени мы в силах справиться самостоятельно.

Toom Tragel

”Важно донести до людей, что, несмотря на то, что у нас не было кризисных ситуаций, или они длились недолго, это не означает, что таких событий в Эстонии произойти не может. Нам необходимо всегда быть готовыми к ситуациям чуть хуже, чем были до этого”, — сказала Клаос.

Согласно проведенному Kantar Emor исследованию, осведомленность жителей Эстонии о возможных экстренных ситуациях и готовность к ним низки. Более того, люди вообще сейчас не задумываются о том, что они и их дома могут оказаться в зоне чрезвычайного положения, и лишь 14% респондентов осознают потенциальные риски местности, где проживают.