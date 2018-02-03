03.02.2018, 21:05

ГРАФИК: Здоровье правительства плохое, но стабильное

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rus.delfi.ee
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ГРАФИК: Здоровье правительства плохое, но стабильное
Keskerakonna ja Reformierakonna toetus on võrdne. Jüri Ratase ja Hanno Pevkuri juhitavate erakondade koalitsioon on praegu siiski välistatud.Foto: Martin Ahven/Õhtuleht

Рейтинги Центристской партии и Партии реформ сравнялись. На Тоомпеа рассчитывают возможности для создания новой коалиции, пишет Eesti Päevaleht.

Как показал недавний опрос, проведенный Turu-uuringute AS по заказу ERR, в январе рейтинги Центристской партии и Партии реформ сравнялись, а поддержка IRL упала до избирательного порога. Поддержка EKRE и социал-демократов осталась на уровне конца прошлого года: 12% и 11% соответственно. Самый большой спад (с 8% до 5%) наблюдается у IRL.

Graafika: Toom Tragel

Свободная партия и ”зеленые” с 4% не преодолели избирательный порог.
Согласно опросу, нынешняя правительственная коалиция имеет всего 43% поддержки, поэтому неудивительно, что уже долгое время в кулуарах поговаривают о возможных вариантах рокировок.

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