ГРАФИК: Зарплата учителей растет: за последние пять лет "минималка" педагогов повысилась на 46%

Рост зарплат учителей продолжится и в текущем году. К началу нового года минимальная зарплата учителей в Эстонии должна повыситься до 1250 евро, а средняя — как минимум до 1500 евро.
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