ГРАФИК: Занимающиеся оценкой трудоспособности врачи могут зарабатывать более 10 000 евро в месяц

На оценку трудоспособности было потрачено 4,5 млн евро, в то время как на оценку по старой системе ушло бы в несколько раз меньше, пишет Eesti Päevaleht.

Если до реформы системы трудоспособности на экспертную оценку в 2015 году было потрачено в общей сложности 268 511 евро, то в этом году 4 452 709 евро.

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По данным издания, самые активные врачи, которые сконцентрировались именно на оценивании, могут получать 10 000 — 12 000 евро в месяц. Работа заключается преимущественно в вынесении оценок на основании документов, то есть анализ и оформление решений за компьютером. Стоимость вынесения решения по одному человеку составляет около ста евро (против 4,5 евро в 2015 году). Оценка на основании визита стоит 169,09 евро, но к ней прибегают лишь в крайнем случае. Существует и т.н. облегченная оценка, которая стоит 64,56 и которую используют в ситуации предельной ясности. Например, когда у человека последняя стадия рака.

По состоянию на ноябрь найденным в ходе тендера поставщикам услуг по оценке было заплачено 4 030 709 евро. Кроме того, в Кассе по безработице трудятся 22 специалиста по работе с требующими оценок случаями и пять врачей-экспертов, которые занимаются оценкой качества экспертиз. На их зарплаты в 2017 году ушло 422 000 евро.

Примечательно, что цены у поставщиков услуги разнятся значительно. Так, OÜ Seksuaaltervise Kliinik берет в среднем 134 евро, в то время как Ida-Viru keskhaigla — всего 29.

”При сравнении старой и новой систем следует считаться с тем, что они разные. Ранее использовалась иная методика, которая безусловно не была столь основательной и не рассматривала действительное положение человека”, — отметил советник Департамента социального страхования Мерис Таммик.