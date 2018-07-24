24.07.2018, 12:44

ГРАФИК | Вернулся живым и невредимым: эстонец покорил вторую по высоте горную вершину мира

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rus.delfi.ee
EST 2

Madison Mountaineering сообщила на своем сайте, что в понедельник в Москву вернулась команда экспедиции 2018 года на Эльбрус, одним из членов которой также был эстонец Андрас Каазик. Он стал первым эстонцем, который добрался до вершины одной из самых опасных гор в мире K2.

8611-метровая K2 — вторая по высоте горная вершина в мире, которую за ее опасность и безжалостность прозвали Дикой горой.

46-летиний бизнесмен и опытный альпинист Каазик — один из двух эстонцев, которые входят в так называемый Клуб семи вершин. Это означает, что он покорил самые высокие вершины всех материков. Помимо него, из эстонцев в этот эксклюзивный клуб входит только Алар Сикк. В 2011 году Каазик — для знакомых Каска — и Танель Туулевески поднялись на вершину Эвереста, или Джомолунгмы.

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