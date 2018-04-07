ГРАФИК: В связи с Tallinn Music Week перекрыто движение по площади Виру

Автомобильное движение по площади Виру будет перекрыто 7 апреля с 16:30 до 20:30. Это связано с проведением концерта в рамках фестиваля Tallinn Music Week.
07.04.2018, 13:31
Автомобильное движение по площади Виру будет перекрыто 7 апреля с 16:30 до 20:30. Это связано с проведением концерта в рамках фестиваля Tallinn Music Week.
Traumatoloogia-ortopeedia osakonna juhataja
TALLINNA LASTEHAIGLA SA
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Professors and lecturers
ESTONIAN BUSINESS SCHOOL
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