ГРАФИК: В связи с секс-скандалом Рыйвас потерял около трети ”бумажных” голосов

Составленный Кадри и Таави Пунгас сравнительный анализ голосов, отданных электронным и обычным путем, показал, что в свете секс-скандала реформист Таави Рыйвас лишился на муниципальных выборах около 600 ”бумажных” голосов.

История о ”дикой” вечеринке в Малайзии стала достоянием общественности после окончания э-голосования, но до начала обычного. На представленном вашему вниманию графике отображено, как связаны между собой количество электронных и обычных голосов, отданных за всех кандидатов от Партии реформ в Таллинне.

Ожидаемо в рамках одной партии количество электронных и отданных на бумаге голосов четко взаимосвязано: чем больше кандидат получил электронных голосов, тем больше получил и обычных. Данные Таави Рыйваса отмечены оранжевым цветом. Путем нехитрых вычислений можно установить, что экс-премьер должен был получить 2024 бумажных голоса. Но получил всего 1419.

Стоит отметить, что некоторые бумажные голоса также были отданы на избирательных участках еще до скандала, в ходе предварительного голосования.