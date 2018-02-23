ГРАФИК: В пятницу и субботу меняется организация движения в центре Таллинна

Парад по случаю 100-летия ЭР начнется в Таллинне на площади Вабадузе 24 февраля в 11.00, генеральная репетиция состоится там же 23 февраля в 21.30. Ограничения для движения и остановки транспорта и пешеходов начнут действовать 23 февраля в 15.00 и продлятся до 24.00 24 февраля. Всех участников движения просят строго придерживаться требований средств организации движения.

Во время генеральной репетиции парада 23 февраля с 19.00 до 23.30 будет закрыто для движения Нарвское шоссе, начиная с улицы Лайкмаа; Пярнуское шоссе от кольца на улице Виру до улицы Лийвалайа; улица Эндла от перекрестка на Суур-Амеэрика до Пярнуского шоссе.

Общественный транспорт не будет двигаться по б. Каарли и Пярнускому шоссе на указанном выше отрезке ориентировочно с 22.15 до 23.00.

Пешеходная зона на площади Вабадузе будет закрыта с 12.00 23 февраля до 18.00 24 февраля. Также запрещено будет использовать самоперемещающихся роботов, за исключением военных.

В районе Тоомпеа с 6.45 24 февраля и до конца церемонии поднятия флага движение будет перекрыто. Прибывающих на церемонию просят не опаздывать и припарковаться подальше от Тоомпеа.

В связи с проведением парада 24 февраля с 7.00 до 13.15 закрывается Нарвское шос. от улицы Лайкмаа; Пярнуское шос. от кольца на Виру до улицы Лийвалайа и улица Эндла от перекрестка на Суур-Амеэрика до Пярнуского шоссе. Б. Каарли будет закрыт до окончания демонстрации военной техники в 15.00.

В связи с тем, что на репетицию парада, церемонию поднятия флага, парад и демонстрацию военной техники ожидается множество людей, может возникнуть необходимость в осуществлении дополнительных ограничений движения в соответствии с дорожными условиями.

Общественный транспорт в Таллинне 23 и 24 февраля

В связи с организацией и проведением парада в честь празднования 100-летия Эстонской Республики с 19.00 23 февраля до 24.00 24 февраля и 24 февраля с 7.00 и ориентировочно до 15.00 будут введены следующие изменения в движение общественного транспорта:

- линии троллейбусов №1 и №3 будут направляться до перекрестка б. Каарли и Тоомпеа, со временной конечной остановкой ”Тынисмяги”;

- автобусные линии № 16, 17, 17A, 23, 24, 24A и 42 будут направлены в объезд по улицам Эндла, Суур-Амеэрика, Пярнускому шосce, б. Эстония, с дополнительной временной остановкой на Эндла до перекрестка с Суур-Амеэрика, на Пярнуском шоссе на автобусных остановках ”Космос”, на б. Эстония на остановках ”Вабадузе вяльяк”.

- линия №40 будет направлена в объезд: в направлении города — через Палдиское шос., Тоомпуйестеэ, Раннамяэ теэ, Суур-Раннавярава, Ахтри, Хобуяама; в противоположном направлении через Хобуяама, Лайкмаа, Вируский автобусный терминал, Нарвское шос., б. Мерэ, б. Пыхья, Сууртюки, Раннамяэ теэ, Тоомпуйестеэ, Техника, Палдиское шос., с дополнительными остановками по направлению из города — ”Мере пуйестеэ” и в обоих направлениях — ”Балти яам”, конечная остановка будет на подъезде к стоянке автобусов на улице Хобуяама.

- автобусные линии № 21, 21B, 41 и 41B по направлению к Балтийскому вокзалу совершат объезд через б. Каарли, Тоомпеа, б. Каарли, с временной остановкой ”Тынисмяги” на б. Каарли по направлению к центру города.

23 февраля с 19.00 до 24.00 24 февраля и 24 февраля с 7.00 до 10.15 и с 13.15 ориентировочно до 15.00:

- линии №21 и 21В в направлении Какумяэ направятся в объезд через Пярнуское шос., Суур-Амеэрика, Эндла, с дополнительными остановками на Пярнуском шоссе: ”Вабадузе вяльяк” и ”Космос”.

- линии №41 и 41В в направлении Какумяэ направляются в объезд по Пярнускому шос., Тынисмяги, Тоомпеа, б. Каарли и Тоомпуйестеэ.

24 февраля с 10.15 до 13.15:

- автобусы линии №5 в направлении Мяннику поедут в объезд через Нарвское шос., Реймани, Гонсиори, б. Эстония, Пярнуское шос., с дополнительными остановками: ”Кивисилла” на улице Гонсиори и ”Вабадузе вяльяк” на б. Эстония.

- автобусы линии №5 в направлении Метсакооли поедут в объезд через Пярнуское шос., б. Эстония, Гонсиори, Лайкмаа, Нарвское шос., с дополнительными остановками ”Вабадузе вяльяк” и ”Эстония” на б. Эстония и ”Лайкмаа” на улице Лайкмаа.

- автобусная линия №18 в направлении Лаагри будет направлена в объезд через Нарвское шос., Лайкмаа, Гонсиори, б. Эстония, Пярнуское шос., с дополнительной остановкой ”Вабадузе вяльяк” на б. Эстония.

- автобусы линии №36 в направлении пл. Виру будут двигаться через Пярнуское шос., б. Эстония, Театральную пл., б. Эстония и Пярнуское шос., с дополнительными остановками ”Вабадузе вяльяк” и ”Театри вяльяк” на площади Вабадузе.

- автобусы линии №3 в направлении Веэренни поедут через Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа; в направлении Рандла через Нарвское шос., Хобуяама, Ахтри, б. Мерэ.

- автобусы линий № 21 и 21В в направлении Какумяэ поедут через Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, Гонсиори, б. Эстония, Пярнуское шос., Суур-Амеэрика и Эндла, с дополнительными остановками ”Лайкмаа”, ”Вабадузе вяльяк” и ”Космос”.

- автобусы линии №73 по направлению из центра города через Пярнуское шос., б. Эстония, Гонсиори, Лайкмаа, Хобуяама. Ахтри, б. Мерэ, с дополнительными остановками ”Вабадузе вяльяк”, ”Эстония”, ”Лайкмаа”.

- линия №79 в направлении Веэренни будет направлена через Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, Гонсиори, б. Эстония, Пярнуское шос., с дополнительными остановками ”Лайкмаа” и ”Вабадузе вяльяк”.

- линии № 41 и 41В в направлении Какумяэ будут совершать объезд через Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, Гонсиори, Эстония, Пярнуское шос., Тынисмяги, Тоомпеа, б. Каарли, Тоомпуйестеэ, с дополнительными остановками ”Лайкмаа” и ”Вабадузе вяльяк”.

24 февраля с 10.15 до 13.15 будет прервано трамвайное сообщение. Трамваи не будут отправляться с конечных остановок в периоды:

Линия № 1:

Линия № 2:

Копли 09:36 — 12:55

Суур-Паала 09:35 — 12:52

Линия № 3:

Тонди 09:18 — 12:59

Кадриорг 09:39 — 13:20

Линия № 4:

Тонди 09:03 — 12:46

Аэропорт 09:39 — 13:26

23 февраля в связи с проведением генеральной репетиции парада военных сил с 21.00 до 23.00 будут задержки движения общественного транспорта продолжительностью до 30 минут.

В связи с вводимыми изменениями просьба внимательнее планировать поездки и запастись временем.