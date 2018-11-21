ГРАФИК: В правительстве Ратаса министры неустанно меняются

Мы подготовили для вас график: смотрите, как изменилось правительство Юри Ратаса со временем. Каков был его начальный состав. Каков он сейчас. Как часто и кто кого в нем сменял.
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Истории людей, сидящих на антидепрессантах. ”Из-за этой дряни я потеряла лучшие годы жизни”
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Поздравляем! Financial Times включило эстонского бизнесмена и две компании в ТОП двигателей прогресса в Европе
21.11.2018
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Kommunikatsioonistrateeg
VIIMSI VALLAVALITSUS
Tähtaeg: 10.12.2018
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Logistik-klienditeenindaja
TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ
Tähtaeg: 29.11.2018
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As mako juhatuse liige
PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS
Tähtaeg: 26.11.2018
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Первое, что нужно знать, когда дело доходит до пыли — это какие уборочные инструменты вы должны использовать, а какие — нет, пишет Good Housekeeping. Например, метелки для смахивания пыли практически бесполезны, утверждает директор лаборатории чистки Good Housekeeping Institute Кэролин Форте: “Они просто распространяют пыль с одних поверхностей на другие”. Лучше собирайте пыль смоченной водой тряпочкой из микрофибры или электростатической ткани.