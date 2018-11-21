21.11.2018, 20:50

ГРАФИК: В правительстве Ратаса министры неустанно меняются

 (15)
rus.delfi.ee
EST

Мы подготовили для вас график: смотрите, как изменилось правительство Юри Ратаса со временем. Каков был его начальный состав. Каков он сейчас. Как часто и кто кого в нем сменял.

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